В США спецслужбы провели обыск у адвоката Трампа по делу о его связях с Россией

Президент США Дональд Трамп, раздосадованный обыском ФБР офиса его адвоката Майкла Коэна, назвал визит правоохранителей «нападением на нашу страну» и намекнул, что расследующий возможную связь нынешней команды Белого дома с РФ спецпрокурор Роберт Мюллер может быть уволен за такие инициативы.

Об этом пишет издание The Hill.

- Это настоящий позор. Атака на нашу страну в самом прямом смысле (слова). Это нападение на всё то, что мы отстаиваем, - заявил Трамп, снова вспомнив об «охоте на ведьм».

Эти реплики в кабинете Белого дома слышали вице-президент Майкл Пенс, новый советник по нацбезопасности Джон Болтон, другие чиновники и журналисты.

9 апреля в офис и гостиничный номер адвоката президента Майкла Коэна на основании документов Мюллера с ордером на обыск пришло ФБР. Были изъяты электронные носители информации, бухгалтерия и, в частности, данные о транзакции на сумму $130 тысяч от 2016 года порнозвезде Сторми Дэниелс, которая утверждает, что в 2006 году у нее была сексуальная связь с Трампом. По данным СМИ, эти деньги она требовала у (на то время) кандидата в президенты за молчание.

«Яростная реакция Трампа немедленно привела к спекуляциям, что он может предпринять шаги для увольнения Мюллера <...> несмотря на то, что обе партии в Конгрессе предупреждают о конституционном кризисе в этом случае», - пишет издание.

По словам самого Трампа, «посмотрим, что случится», так как «многие говорят, что «ты должен его уволить».

- Опять же, они (команда Мюллера, - ПН) ничего не нашли и не находят, - добавил он, имея ввиду расследование спецпрокурора о возможной связи Трамп-РФ.

Напомним, ранее Трамп заподозрил своего советника Бэннона в причастности к утечкам данных из Белого дома.