Нужно пустить кровь, - Ильюк призвал Москаленко переформатировать Николаевский областной совет

Народный депутат Украины Артем Ильюк обратился главе Николаевского областного совета Виктории Москаленко с призывом переформатировать областной совет для последующего улучшения работы.

Об этом сообщает пресс-служба Артема Ильюка.

«В последнее время работа Николаевского областного совета все чаще превращается в фарс и балаган, а депутаты позволяют себе нецензурную брань и драки, тем самым позорят нашу область. Потому я предлагаю, так как нет возможности провести перевыборы облсовета, необходимо его переформатировать! Нужно пустить кровь, так сказать. Следует сменить глав постоянных депутатских комиссий, изменить их состав, пусть не на 100%, но в любом случае это нужно сделать! Возможно, так мы сможем наладить работу. Я обращаюсь к главе Николаевского областного совета Виктории Москаленко и призываю ее прислушаться к моему предложению. Депутаты должны работать на благо общества, чего сейчас не происходит», - заявил он.