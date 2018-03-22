Война за «депутатские» 2

Вопрос увеличения суммы так называемых «депутатских денег» (официально – средств, предусмотренных в бюджете на выполнение депутатами поручений избирателей) вот уже который год становится предметом нешуточных баталий между депутатским корпусом Николаевского облсовета и исполнительной властью в лице облгосадминистрации.

ОГА говорит, что «депутатские» ставят в неравные условия громады области, а депутаты заявляют о шантаже:

- Если я приду и скажу, что вот на такие-то нужды громады нужно дать 200-300 тысяч гривен, меня начнут шантажировать и требовать проголосовать за какой-то вопрос. Я должен разменяться… Я не хочу этого делать! Этот шантаж происходит, и я в открытую об этом заявляю! – совсем недавно в комментарии shipovnik.ua сказал глава фракции «Оппоблока» Владимир Фроленко.

Правда, при этом он не уточнил, на что же ему в прошлом году пришлось разменяться за 300 тысяч «депутатских». Ведь тогда тоже звучали подобные заявления.

Освежить в памяти прошлогоднюю историю вы можете в предыдущем тексте блога по данной теме. Там, кстати я приводила цифры, сколько в регионе есть «непокрытых» депутатами округов и насколько в таком случае справедливым в принципе является практика выделения «депутатских». Здесь же вы в частности найдете ответ на вопрос, законной ли вообще является эта строка в бюджете, на что депутаты «распотрошили» почти 19 миллионов в прошлом году и что отмена «депутатских» на самом деле никак не отразится на избирателях, даже наоборот.

Цена вопроса

При подготовке публикации, я поинтересовалась у профильного заместителя главы Николаевской ОГА Александра Кушнира, сколько в целом было потрачено «депутатских» в 2017-м году, и на что конкретно, пофамильно. В ответе на запрос значилась сумма – 18 миллионов 972,550 тысяч гривен. А ниже – полный перечень их «распыления»:

Вы видите, что львиная доля денег ушла на материально-техническое обеспечение, закупку строительных материалов, компьютерной техники, спорт.инвентаря, установку окон и тому подобное. Конечно, ничего криминального, и, учитывая тот скоп существующих проблем в районах, все это, надеюсь, пришлось кстати. Открытым остается вопрос, касающийся преследуемой цели.

Депутаты бьют себя в грудь, рассказывая, что в случае отмены «депутатских» громады чуть ли не лишатся единственно возможной помощи. Но подумайте сами, что значит сегодня потратить 3,5-5-10-15-10 тысяч гривен на установку окон? Или 10-15 тысяч на компьютерную технику и строительные материалы? Разве стоит говорить о комплексном решении проблем? Или о заинтересованности большей части (я не говорю – всех) депутатов этим заниматься?

Например, депутат Игорь Ивануна, ратуя за увеличение «депутатских», на одной из комиссии рассказывал о своей практике их использования:

- Та сумма, которая выделяется на «депутатские деньги», она не идет всей суммой на одного. Если честно, то где-то распределяется на 15 органов – школы, детские садики прочее прочее.

То есть, вы поняли, да? Если было 300 тысяч, то по 20 тысяч гривен на каждый объект в среднем. И выглядит это примерно вот так:

ФБ пестрит фотоотчетами с «турне» отдельных депутатов, которые как добрые «санты» подарки «под елочку» развозят. И, судя по этим отчетам, чем больше объектов «задействуются» при этом, тем лучше, на выборах зачтется ведь, дармовой пиар.

Одно дело привлечь спонсорские средства, и не точечно, а решить хотя бы одну проблему в целом/комплексно! И совсем другое – тратить бюджетные деньги, причем вот таким вот образом. Избирателям это необходимо понимать. Что депутат в данном случае – лишь посредник, а не «мешок с деньгами», с вашими деньгами! который ко всему прочему их почему-то распределяет не по вашему! а по своему усмотрению. Честно говоря, когда я слышу, что некоторые сельские головы ходят к областным депутатам «на поклон» за эти 20 тысяч гривен, становится стыдно, до чего эту ситуацию довели. И снова пускать в эти жернова до 20 миллионов гривен нельзя. Необходим другой механизм. Особенно в контексте реформы децентрализации.

Денежный барьер

- Я надеюсь, что сознательное, активное общество увидит, сколько экс-мэр города Николаева раздал денег депутатам на их округа. Что они там делали и каким образом использовали эти деньги – это другой вопрос. Но любой человек, любая политическая сила или любая политическая партия, которая сегодня будет избираться, должна уже преодолеть этот огромный денежный барьер, который стоит между тем человеком, который работает на округе за счет общественных денег, которые раздавались, и тем человеком, который сегодня придет и будет агитировать… Об этих вещах нужно говорить, - заявил недавно Алексей Савченко (до отстранения от исполнения обязанностей главы ОГА) в укор Александру Сенкевичу.

В целом согласна. Только вот и ОГА, получается, не безгрешна. Выделение «депутатских» и то, что это в последнее время превращается в откровенные торги – такой же дурнопахнущий механизм «раздачи». И кандидатам-новичкам в области точно также будет сложно преодолевать эти «денежные барьеры» на округах.

С другой стороны, может лишь приветствоваться признание допущенной ошибки и попытка ее исправить. И занятая сегодня администрацией позиция тому свидетельство. Если только это не набивание цены в никак непрекращающемся аукционе.

Вне закона

«Каждый раз, когда я пытался объяснить некоторым депутатам, что в бюджетном законодательстве не существует такого понятия, как «депутатские средства», меня обвиняли, что это я сам придумал такое утверждение. Решил проверить свою компетентность – направил письмо в Министерство финансов Украины с просьбой предоставить разъяснения и получил четкий ответ. Цитирую: «выделение из областного бюджета средств на реализацию депутатами областного совета своих полномочий, в том числе в части выполнения депутатами поручений избирателей, Бюджетным кодексом Украины не предусмотрено», - написал на днях зам Савченко Александр Кушнир.

В подтверждение своих слов он опубликовал вот этот документ:

Косвенно об этом на одной из сессий заявлял глава бюджетной комиссии облсовета Федор Барна, призывая коллег-депутатов голосовать за бюджет области-2018 и обещая при этом увеличивать в течение года «депутатские»:

- Призываю всех вас, включая «Оппозиционный блок», тех, кто вышел/зашел проголосовать сегодня без изменений за проект бюджета, который согласовала наша профильная комиссия. Поддержать единогласно. Это было бы, ну, очень приятно нам всем. А потом уже, проголосовав за данный бюджет, иметь право на какие-то изменения в будущем, осенью и тому подобное… - Что касается депутатских средств, то я вам хочу сказать, что эта статья распределения уже на грани фола законодательно, и я не хотел бы, чтобы мы заостряли на этом внимание. Мы каждый год стартуем с 40 тысяч, а потом, как поработаем, как будут остатки, как будет перевыполнение, будем увеличивать и работать.

Но знал ли он на тот момент, что строчка в бюджете о «депутатских» не «на грани фола законодательно», а в принципе ВНЕ ЗАКОНА! остается только догадываться. В любом случае вы только что увидели пример того, как в облсовете в открытую торгуются.

Возможности депутата

«…поручения избирателей могут быть учтены (хотя я бы сказала – должны быть учтены) органами власти при разработке планов и программ экономического и социального развития соответствующей территории, местных экономических программ и т.д.», - говорится в том же ответе от Минфина.

Это то, о чем я уже не раз писала. Это более эффективные, рациональные и что важнее всего – ЗАКОННЫЕ механизмы выполнения «поручений избирателей» депутатами. Есть областные программы, не нравятся/не работают – вносите изменения, в конце концов, пересмотрите их, закройте фиктивные и вперед работать на округах. Кто мешает? Более того, я уверена, что те депутаты, которые добросовестно относятся к этой общественной нагрузке, именно на это и нацелены, а не «размениваются» за 40-100-300 тысяч на полумеры!

Реализация микропроектов на местах, на чем предлагает сконцентрироваться ОГА вместо использования «депутатских», – в идеале могла бы стать тем недостающим механизмом в оперативном решении насущных проблем на местах. Ключевое в данном случае – словосочетание «могла бы», а вот станет ли… учитывая то сопротивление и нежелание депутатов отказываться от гарантированной строки в бюджете… Но закон обязывает! Или плевать на закон?