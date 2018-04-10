«Сто дней после выборов»: Новоиспеченные главы ОТГ Николаевщины отчитались о проделанной работе

10 апреля на базе Николаевского Центра развития местного самоуправления прошла пресс-конференция, в ходе которой главы объединенных территориальных громад рассказали о проделанной работе, основных проблемах и планах на будущее.

Об этом с места событий передает корреспондент издания «Преступности.НЕТ».

На встрече подводили итоги своей работы главы Владимировской, Прибужской, Казанковской, Радсадовской, Березанской и Широковской территориальных громад.

Глава Владимировской территориальной громады, Павел Довгий рассказал, что бюджет общины за 2017 год составил 4,8 миллиона гривен. За то время, пока Довгий является главой ОТГ, был реконструирован местный дом культуры и разработаны проекты ремонта дороги, которая ведет к школе. По его словам, дорога к школе находится в ужасающем состоянии.

- Дорога протяженностью 19 километров. Газель 19 учеников везет два часа!, - говорит Павел Довгий.

Виктор Матющенко, глава Прибужской ОТГ в свою очередь сообщил, что за вышеупомянутый период был проведен ремонт крыши, установлены новые окна и отремонтирована система отопления в Цветковской общеобразовательной школе. Кроме того, был окончен капитальный ремонт Прибужской медицинской амбулатории. Основной проблемой общины является отсутствие водяных скважин.

Глава Казанковской территориальной громады, Алексей Асмолов, вместе со своим заместителем отчитались, что собственные доходы общины составили 39 миллионов гривен. Был проведен полный объезд всех населенных пунктов входящих в общину, в процессе которого были составлены основные проблемы каждого из них.

Заместитель Асмолова сообщила, что на данный момент в планах есть организация так называемых «Народных домов» (Помещения для организации культурно-просветительской деятельности, - ПН). Главной проблемой громады считается недостаток в квалифицированных кадрах.

- Идея создания таких заведений в данных сельских общинах возникла по причине отсутствия надлежащей инфраструктуры, - говорит заместитель Асмолова.

Юрий Пиньковой, находящийся на посту главы Радсадовской территориальной общины, рассказал о том, что за то недолгое время, пока он занимает должность, была проделана большая организационная работа. Он заявил, что в общине было создано отделение образования.

Приоритетом Радсадовской общины является реконструкция системы отопления дома культуры, школы и детсада. Проблема громады - низкий уровень развития инфраструктуры.

Глава Березанской ОТГ, Валерий Хомицкий, сообщил о том, что его община находится в лидерах по доходам среди остальных громад Николаевщины. Так, в 2017 году, совокупные доходы составили 56 миллионов гривен. Хомицкий рассказал, что в одном из учебных учреждений были созданы все условия для инклюзивного образования.

В Березанской общине хотят построить детский развлекательный комплекс с бассейном, для чего они уже заложили часть бюджетных средств, и сейчас ищут инвестора.

Пересунько Сергей, руководитель Широковской территориальной общины в свою очередь рассказал, что в селе Червоная Долина библиотека была объединена со школьным книгохранилищем, а в селе Широкое, школу с детским садом объединяют в учебно-воспитательный комплекс. В здании, в котором будет размещаться УВК, был проведен капитальный ремонт, установлены полы с подогревом, поставлены окна и заменена сантехника.

В Широковской общине также разработали проект для замены водопровода в Широком и Новопетровке, который собираются реализовать в ближайшее время.

Общими проблемами для всех общин являются: состояние дорог, проблемы с водоснабжением и отсутствие квалифицированных работников.

Напомним, что ОТГ на Николаевщине вошла в финал проекта «Громада на миллион» и получила 250 тысяч гривен.