«Батьківщина» отказалась голосовать за бюджетные вопросы на сессии Николаевского облсовета

Михаил Соколов Фракция ВО «Батьківщина» отказалась голосовать за бюджетные вопросы, которые выносятся на завтрашнюю сессию в Николаевском областном совете.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной политической организации «Батькивщина».

Так, исходя из заявления фракции, причины такого решения следующие: давление со стороны ОГА, которая готовила проекты решений, неясность в вопросе финансирования микропроектов для общин и того, кто именно будет решать их приоритетность, а также выдумывание непонятных схем, которые могут послужить основой для коррупции вместо выделения депутатских средств.

Также в заявлении отмечается, что несмотря на то, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко на заседании глав фракций пообещала предоставить предложения по переформатированию областного совета, депутаты до сегодняшнего дня не получили никаких предложений.

«Этот факт считаем очередным доказательством обмана народных избранников и несоблюдение своего слова со стороны руководительницы облсовета. Также на этой внеочередной сессии мы должны были заслушать отчет главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко о своей работе и принять решение, - считать его работу удовлетворительной или нет. Впрочем, вопрос на повестку дня не вынесен», - написано в заявлении.

Помимо этого, во фракции «Батьківщина» считают, что «депутатами и их голосами манипулируют как руководство облгосадминистрации, так и областного совета».

«Мы против того, чтобы депутатский корпус использовали для проталкивания решений, необходимых власти. Как представители сознательной демократической силы отстаивать только интересы избирателей, доверивших нам свои голоса и которые обращаются за помощью в решении проблем. Требуем, чтобы все проекты решений, касающихся изменений в областной бюджет, готовились в обстановке прозрачности и открытости, на благо всех жителей области, а не отдельных политических и бизнес группам. Не допустим внедрения коррупционных схем в деятельность областного совета. Призываем депутатов всех фракций поддержать наше обращение», - идет речь в документе.

Стоит отметить, что глава фракции ВО «Батьківщина» в облсовете Михаил Соколов был одним из фигурантов дела по взятке, которую вменяют экс-главе ОГА Николаю Романчуку. Однако, несмотря на то, что у него были проведены обыски, по непонятным причинам, исчезла из материалов уголовного производства. Кроме того, некоторые депутаты прямо указывали, что этот вопрос лоббировали среди депутатского корпуса Соколов и Левченко. Также добавим, что в суде были обнародованы телефонные разговоры Михаила Соколова с коллегой, в которых он заявил, что Максима Гламаздина на него вывел тогдашний председатель Николаевской облгосадминистрации Вадим Мериков.

Также, ранее заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Кушнир заявил, что понятия «депутатские деньги» не существует. За разъяснениями он обращался в Министерство финансов Украины.