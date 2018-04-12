Сессия Николаевского облсовета: депутаты не приняли отставку Кухты ОНЛАЙН

В четверг, 12 апреля, депутаты Николаевского областного совета собираются на внеочередную сессию.

В повестке дня всего 46 вопросов, первый – о прекращении полномочий первого заместителя главы облсовета Ивана Кухты.

Кроме того, депутаты намерены утвердить отчет о выполнении бюджета области за прошлый год, порядок предоставления субвенции местным бюджетам на мероприятия социально-экономического развития и порядок отбора микропроектов; перераспределить около 500 миллионов гривен, львиная доля которых – субвенция из Государственного бюджета.

Последними вопросами в повестку дня внесли заслушивание информации облгосадминистрации относительно использования бюджетных средств на проведение ремонта в аэропорту, а также на ремонт дорог.

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11:37 Депутаты утвердили областную программу предотвращения и лечения сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний 2018-2020 года. За нее проголосовал 41 депутат, не голосовали – 5. Также они поддержали вопрос о внесении изменений в областную программу борьбы с онкологическими заболеваниями.

11:18 Депутаты утвердили повестку дня. Когда был поставлен на голосование вопрос о прекращении полномочий Кухты, за проголосовали только 20 депутатов.

11:12 Депутат Татьяна Демченко предложила снять с повестки дня вопрос о прекращении полномочий Кухты. За это проголосовали 19 депутатов, против – 1, воздержались – 7, не голосовали – 27. Решение не принято.

Кроме того, на голосование было поставлено предложение Ясинского о прекращении полномочий Кротова, которое также депутаты большинством голосов не поддержали.

10:54 Депутат Максим Невенчанный предложил внести в повестку дня следующей сессии вопрос, касающийся переформатирования областного совета. В частности, по его мнению, нужно переизбрать главу облсовета и ее обоих заместителей, а также глав постоянных комиссий. Когда вопрос был поставлен на голосование, за проголосовали - 15, против - 6, воздержались - 9, не голосовали - 24. Решение не принято.

В свою очередь, депутат Александр Ясинский настаивал на том, чтобы первым поставить вопрос касательно снятия заместителя главы облсовета Андрея Кротова. По его словам, депутаты собрали 22 подписи за это.

10:50 Депутаты приступили к утверждению повестки дня. Депутат облсовета Анатолий Николенко предложил исключить из повестки дня вопрос касательно реализации микропроектов. При этом он выступил за выделение так называемых «депутатских» денег.

- Чтобы деньги не были использованы не по назначению, ­- сказал он.

10:40 На сессию облсовета зарегистрировалось 44 депутата.

Напомним, ранее сообщалось о том, что предыдущую сессию облсовета глава Виктория Москаленко закрыла в связи с беспорядком в зале. Большинство вопросов из повестки дня не были рассмотрены.