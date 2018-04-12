«И почему он не в виде римского патриция?» - в магазине николаевского депутата Солтыса продается его портрет в рамке

В магазине, торгующем канцелярскими товарами и расположенном неподалеку от ЧНУ имени Петра Могилы, появился портрет депутата Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Олега Солтыса.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

«Зашёл сегодня в канцтовары возле Могилянки – пристройка к «Депо» Солтыса, которую он держит (там же его «приймальня»). А там невзрачно его портрет украшает помещение. И почему он не в виде римского патриция?» – написал в Facebook Юрий Ягольник.

Фотоснимок стал комментарием к публикации николаевского журналиста Андрея Лохматова. Та в свою очередь содержала скриншоты электронной декларации Солтыса. По ее данным, депутат получил из городского бюджета денежную помощь в размере 1200 гривен, однако при этом регулярно «кидает» в свою копилку немалые суммы криптовалют.

Отметим, что на официальном сайте Николаевской мэрии адресом для приема горожан депутата Солтыса является именно улица Акима, 2, по которой и расположен магазин. Также, судя по электронной декларации, его супруга Оксана Солтыс является владельцем и конечным бенефициаром компании «Укрросимпорт», юридический адрес которой совпадает с адресом кафе «Депо» (улица Акима, 2). В свою очередь канцелярский магазин является пристройкой к данному заведению.

Напомним, что ранее николаевец заявил, что депутат горсовета Солтыс пытался повлиять на голосование за проекты «Общественного бюджета».