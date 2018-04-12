Порошенко поручил окончательно разорвать связи Украины и СНГ

Президент Петр Порошенко считает, что Украине необходимо окончательно прекратить участие в Содружестве Независимых Государств (СНГ).

Об этом он заявил во время выступления на XI Киевском форуме по безопасности, передает пресс-служба главы государства.

- Исходя из того, что Украина никогда не была, и не является сейчас членом СНГ, и отказ этой структуры — СНГ осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институциях в Минске, — сказал Порошенко.

Также он считает необходимым провести инвентаризацию всей нормативно-правовой базы, составленной Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам государства.

Напомним, ранее МИД Украины предложил выйти из СНГ и разорвать договор о дружбе с Россией.