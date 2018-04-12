Мэрия Николаева объявила конкурс на должность начальника управления молодежи

В Николаевской мэрии объявили конкурс на должность начальника управления по вопросам молодежной политики.

Соответствующее объявление опубликовано на сайте городского совета в четверг, 12 апреля, сообщает интернет-журнал «NikLife».

В объявлении конкурса указаны квалификационные требования к кандидатам. Дополнительная информация по основным функциональным обязанностям, размеру и условиям оплаты труда предоставляется по телефону 37-09-55.

Срок принятия документов – в течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса, их принимают по адресу: Николаев, ул. Адмиральская, 20, каб. 371, с 9:00 до 12:00 (понедельник-четверг). Номер телефона для справок: 0512-370955.

Напомним, что 13 марта бывшая и.о. мэра Татьяна Казакова после ухода Олега Соколика возложила обязанности начальника управления молодежной политики Николаевского городского совета на Рамиля Заур оглы Агабекова.