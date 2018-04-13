Экс-глава Администрации президента Ложкин в Женеве провел тайную встречу с Коломойским и Боголюбовым

Украинский олигарх Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов 26 марта встречались в Женеве (Швейцария) с одним из ближайших соратников президента Петра Порошенко – экс-главой Администрации президента Борисом Ложкиным.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Журналисты программы «Схемы» зафиксировали, что встреча в ресторане отеля Four seasons длилась более двух часов, а затем тройка безо всякой охраны вышла прогуляться вдоль Женевского озера.

О чем говорили олигархи с человеком Порошенко – неизвестно. Возможно, о медиаподдержке главы государства на грядущих президентских выборах в обмен на сохранение активов или содействие в решении дел в украинских судах.

О теме разговора журналисты пытались расспросить самого Ложкина у стен его офиса, однако чиновник отказался общаться.

«Борис Ложкин не ведет и не может вести никаких переговоров от имени президента Петра Порошенко, поскольку уже почти два года не занимает должностей в Администрации президента, а также не является его советником или представителем. После завершения работы в Администрации президента Борис Ложкин вернулся к частному бизнесу — это последовательная позиция господина Ложкина, которую он озвучил в момент вступления в должность Главы АПУ, и которой, в конце концов, придержался. Борис Ложкин не занимается и не планирует заниматься политикой. Сейчас все встречи, которые он проводит, являются частными, и касаются исключительно самого господина Ложкина, его бизнеса или личной жизни», — говорится в письменном ответе пресс-секретаря Ложкина.

По словам Коломойского, который обосновался в Женеве еще в начале двухтысячных и уже более восьми месяцев не появляется в Украине, Ложкин приезжал к Геннадию Боголюбову.

«Они — давние друзья. Кроме того, были партнерами. У них есть что обсуждать и о чем говорить … Я присоединился к ним, когда они пошли ужинать. Конечно, говорили об украинских реалиях, о политике говорили, о перспективах, о том, что Петр Алексеевич никогда не будет президентом больше. Рассказывал, как бегут все от Петра Алексеевича Порошенко, как уже думают, как от него побыстрее спрятаться, как не остаться на этом корабле и не врезаться в этот айсберг», — сказал Коломойский, подчеркнув, что это была встреча «украинцев, проживающих в Женеве, с человеком, который приехал с «Большой земли».

Он также отметил, что Ложкин уже не входит в ближайшее окружение президента Порошенко и, по его мнению, «пытается дистанцироваться от этого окружения».

«Пытаются (вести переговоры со мной — ред.), но мы оставим это за скобками сегодняшнего интервью», — добавил олигарх.

Журналисты направили президенту запрос о возможном уполномочивании Бориса Ложкина на проведение переговоров от его имени, но ответа не получили.

Они допускают, что «тот факт, что именно представитель окружения президента приехал в Женеву на встречу, а не наоборот, может свидетельствовать о том, что действующая власть заинтересована в договоренностях с Коломойским не меньше, чем Коломойский заинтересован в сохранении собственных активов и личной неприкосновенности».

Напомним, ранее сообщалось, что Луценко в Амстердаме встретился с Коломойским - Генпрокурор назвал эту встречу «случайностью».

Отметим, после «случайной» встречи Коломойского с Луценко ГПУ забрала из «Приватбанка»компромат на олигарха.