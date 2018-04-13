«Последний документ»: исполком Николаевского горсовета поддержал передачу «Николаевоблтеплоэнерго» в городскую собственность

Исполнительный комитет Николаевского горсовета в пятницу, 13 апреля, поддержал проект о принятии областного коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» в коммунальную собственность города.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Вице-мэр Юрий Степанец отметил, что перед процессом передачи на предприятии было проведено три инвентаризации, которые проводила группа в составе представителей «Николаевоблтеплоэнерго», управления коммунальной собственности и департамента ЖКХ Николаевского горсовета.
У члена исполкома Юрия Кормышкина возникло несколько вопросов при рассмотрении этого проекта. В частности он поинтересовался, почему в проекте решения не указаны данные о земельных участках, на которых размещены объекты ОКП и информация об объектах с незаконченным строительством. Также он спросил о аудите предприятия и что произойдет с кредитом от международного банка, если с состава соучредителей выйдет Николаевский облсовет.
Директор ОКП Николай Логвинов в ответ на это пояснил, что аудит проводился согласно решению горсовета.
Также он отметил, что горсовет на сессии принял решение выступать гарантом «Николаевоблтеплоэнерго» в кредитовании.
– Сессия горсовета приняла решение выступить стопроцентным гарантом по кредиту Международного банка. То есть, после завершения процедуры будут подписаны дополнительные соглашения, где областной совет уходит, а остаеться только Министерство финансов, предприятие и Николаевский горсовет, – сказал Логвинов.
Кроме того, он рассказал, что 75% объектов комплексного имущества находится в собственности города, которые в дальнейшем передадут на баланс предприятия, что явлется значительным вложением для «Николаевоблтеплоэнерго».
Мэр Александр Сенкевич также поинтересовался, будет ли изменено название, и какие последствия в случае переименования могут возникнуть.
– Предприятие переименовываться не будет. Это связано с тем, что в случае изменения будет отозван кредит Международного банка. Также это позиция НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, - ПН). НКРЭКУ начиная с ноября прошлого года работает неравномерно, например, сегодня кворума даже нет. Если мы поменяем хоть одну букву в названии предприятии, то мы должны переутвердить тариф и получить новую лицензию в течение трех месяцев, но нет гарантии, что НКРЭКУ будет работать, – сказал руководитель «Николаевоблтеплоэнерго», подчеркнув, что таким образом предприятие не будет подвергаться дополнительным рискам.
Также Николай Логвинов отметил, что для полного перехода предприятия в городскую собственность осталась провести несколько несложных действий.
– После получения решения исполкома, мы берем устав, который подписываем у вас, а далее идем к регистратору. В течение суток это все заканчивается. Схема отработанная и просто вот ждем последнего документа, – отметил Логвинов.
В итоге все члены исполкома единогласно поддержали решение о передаче имущественного комплекса ОКП «НИколаевоблтеплоэнерго» в коммунальную собственность города Николаева.
Напомним, что в четверг, 21 декабря 2017 года в ходе 32-й очередной сессии депутаты городского совета Николаева приняли решение о вхождение в число учредителей ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
Ранее сообщалось, что председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко обратился к депутатам Николаевского городского совета побыстрее забрать ОКП «Николаевоблтеплоенерго» из областной в городскую собственность.