«Последний документ»: исполком Николаевского горсовета поддержал передачу «Николаевоблтеплоэнерго» в городскую собственность

Исполком Николаевского горсовета Исполнительный комитет Николаевского горсовета в пятницу, 13 апреля, поддержал проект о принятии областного коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» в коммунальную собственность города.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Вице-мэр Юрий Степанец отметил, что перед процессом передачи на предприятии было проведено три инвентаризации, которые проводила группа в составе представителей «Николаевоблтеплоэнерго», управления коммунальной собственности и департамента ЖКХ Николаевского горсовета.

У члена исполкома Юрия Кормышкина возникло несколько вопросов при рассмотрении этого проекта. В частности он поинтересовался, почему в проекте решения не указаны данные о земельных участках, на которых размещены объекты ОКП и информация об объектах с незаконченным строительством. Также он спросил о аудите предприятия и что произойдет с кредитом от международного банка, если с состава соучредителей выйдет Николаевский облсовет.

Директор ОКП Николай Логвинов в ответ на это пояснил, что аудит проводился согласно решению горсовета.

Юрий Кормышкин (слева на фото) Юрий Степанец (по центру)

Также он отметил, что горсовет на сессии принял решение выступать гарантом «Николаевоблтеплоэнерго» в кредитовании.

Николай Логвинов – Сессия горсовета приняла решение выступить стопроцентным гарантом по кредиту Международного банка. То есть, после завершения процедуры будут подписаны дополнительные соглашения, где областной совет уходит, а остаеться только Министерство финансов, предприятие и Николаевский горсовет, – сказал Логвинов.

Кроме того, он рассказал, что 75% объектов комплексного имущества находится в собственности города, которые в дальнейшем передадут на баланс предприятия, что явлется значительным вложением для «Николаевоблтеплоэнерго».

Александр Сенкевич Мэр Александр Сенкевич также поинтересовался, будет ли изменено название, и какие последствия в случае переименования могут возникнуть.

– Предприятие переименовываться не будет. Это связано с тем, что в случае изменения будет отозван кредит Международного банка. Также это позиция НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, - ПН). НКРЭКУ начиная с ноября прошлого года работает неравномерно, например, сегодня кворума даже нет. Если мы поменяем хоть одну букву в названии предприятии, то мы должны переутвердить тариф и получить новую лицензию в течение трех месяцев, но нет гарантии, что НКРЭКУ будет работать, – сказал руководитель «Николаевоблтеплоэнерго», подчеркнув, что таким образом предприятие не будет подвергаться дополнительным рискам.

Также Николай Логвинов отметил, что для полного перехода предприятия в городскую собственность осталась провести несколько несложных действий.

– После получения решения исполкома, мы берем устав, который подписываем у вас, а далее идем к регистратору. В течение суток это все заканчивается. Схема отработанная и просто вот ждем последнего документа, – отметил Логвинов.

В итоге все члены исполкома единогласно поддержали решение о передаче имущественного комплекса ОКП «НИколаевоблтеплоэнерго» в коммунальную собственность города Николаева.

Напомним, что в четверг, 21 декабря 2017 года в ходе 32-й очередной сессии депутаты городского совета Николаева приняли решение о вхождение в число учредителей ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Ранее сообщалось, что председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко обратился к депутатам Николаевского городского совета побыстрее забрать ОКП «Николаевоблтеплоенерго» из областной в городскую собственность.