«Можно добиться большего, если действовать вместе», - премьер Молдовы о совместной заявке с Украиной на вступление в ЕС

Президент Украины Петр Порошенко и премьер Молдовы Павел Филип

Премьер-министр Молдовы Павел Филип считает, что Молдова, Украина и Грузия должны объединить усилия и вместе подать заявку на вступление в Европейский союз.

Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».

«Можно добиться большего, если действовать вместе - и с Украиной, и с Грузией. Наши страны уже имеют соглашения об ассоциации, у нас есть безвизовые. Я думаю, что к нашим трем странам можно применить какие-то особые механизмы - речь идет не только о заявке. Мы хотим совместно обратиться к ЕС по поводу дополнительных финансовых инструментов для наших трех стран. Интеграция в Европейский Союз - наша общая цель. Поэтому мы должны объединить свои усилия. Если мы будем совместно рассказывать об этом странам-членам ЕС, то сможем быть более убедительными, чем по отдельности», - сказал премьер Молдовы.

При этом он признал, что говорить о дате подачи заявки пока невозможно.

«Чтобы вступать в Евросоюз, страна должна быть готова к этому. Да, многие ставят во главу угла популистские заявления. Но если ты хочешь просто подать заявку в ЕС - это не значит, что ты хочешь стать ближе к Европейскому Союзу. Ближе к ЕС ты будешь, если проведешь реформы! Поймите, европейская интеграция - это вопрос внутренней политики, а не внешней», - заявил Филип.

Напомним, ранее сообщалось, в НАТО официально признали стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе и предоставили статус страны-аспиранта.