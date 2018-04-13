Глава Николаевского облсовета Москаленко своим распоряжением уволила первого зама Кухту – он собирается судиться

Иван Кухта Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко подписала распоряжение об увольнении своего первого заместителя Ивана Кухты.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердил Иван Кухта.

Ранее сообщалось, что 28 марта Кухта написал заявление на имя главы облсовета Москаленко о сложении своих полномочий. Однако, в ходе внеочередной сессии облсовета, которая состоялась 12 апреля, депутаты не поддержали его отставку.

- Распоряжение (об увольнении, - прим.) было, я с ним ознакомлен, - рассказал Кухта.

Дальнейшие действия в связи с данным событием Кухта не прокомментировал, однако, по его мнению, увольнение его с должности не является справедливым, и он намерен в дальнейшем доказать свою правоту.

- Я думаю, что вы увидите мои дальнейшие действия в любом случае. Буду действовать «порционно», - сказал он.

Кроме того, Иван Кухта на своей странице Facebook обнародовал данное распоряжение.

«Сегодня глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко подписала так называемое «распоряжение» о прекращении мной полномочий первого заместителя, что противоречит решению сессии облсовета от 12 апреля текущего года. Глава областного совета должна придерживаться закона, а не нарушать его. Поэтому оценку действиям Виктории Москаленко даст суд», - прокомментировал на своей странице Кухта.

Напомним, что ранее первый зам главы Николаевского облсовета Кухта вышел из БПП. После он заявил, что Николаевская областная государственная администрация затыкает рты депутатам, требуя, чтобы они были «безхребетными».

Кроме того, он отметил, что данное распоряжение, по его мнению, является несправедливым.