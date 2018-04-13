«Ждем дальнейшего решения», – депутат Ентин подал апелляцию на восстановление Сенкевича на посту мэра

Владислав Ентин Депутат Николаевского городского совета от «Нашего края» Владислав Ентин в пятницу, 13 апреля, подал апелляционную жалобу на решение суда о восстановлении в должности городского главы Николаева Александра Сенкевича.

Об этом он сообщил у себя в Facebook, опубликовав видео подачи апелляции в Центральном райсуде Николаева.

- Апелляция на решение Центрального суда города Николаева по восстановлению в должности экс-мэра Александра Федоровича Сенкевича подана, поэтому, ждем дальнейшего решения апелляции и время назначения дела, - сказал Ентин.

Напомним, что 16 марта судья Черенкова удовлетворила иск бывшего городского головы Николаева Александра Сенкевича к Николаевскому горсовету об отмене решения о прекращении его полномочий. При этом у городского совета с момента оглашения было 30 дней на подачу апелляционной жалобы на это решение суда. 2 апреля, судья также внесла дополние в это решение что позволило Сенкевичу немедленно занять пост мэра Николаева.

Секретарь горсовета Татьяна Казакова отказалась подавать апелляцию от своего имени и сообщила, что решение о подаче апелляционной жалобы должны принять депутаты на сессии городского совета, но у депутатов нет единого мнения относительно подачи апелляции.