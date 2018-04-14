«Укроборонпром» хочет обслуживать индийский авианосец, который построили в Николаеве

Генеральный директор концерна «Укроборонпром» Павел Букин встретился с командующим ВМС Индии адмиралом Сунилом Ланба и предложил ему, чтобы украинские специалисты обслуживали авианосец «Викрамадитья».

Об этом сообщили в пресс-службе «Укроборонпрома».

«Стороны обсудили дальнейшее участие предприятий украинского ОПК в модернизации и развитии индийских ВМС. В частности, речь шла о продолжении поставок и налаживания совместного производства газотурбинных двигателей, обслуживании украинскими специалистами авианосца «Викрамадитья», построенного в свое время корабелами судостроительного завода Николаева».

«Букин отметил заинтересованность Украины в общем производстве корабельных и береговых радарных комплексов, морских буев, поставки запасных частей для индийских кораблей и подводных лодок. Командующий ВМС Индии выразил поддержку и заинтересованность в сотрудничестве с украинскими предприятиями по ряду существующих проектов», - сообщили в украинском концерне.

Справка:

«Викрамадитья» - это модернизированный авиакрейсер «Адмирал Горшков», который был построен в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе, введен в эксплуатацию в 1987 году в состав Северного флота СССР, затем перешел в собственность РФ. В 2004 году его продали Индии, модернизация крейсера проходила в России. «Викрамадитья» должен стать флагманом ВМФ Индии, он прибыл в эту страну в 2014 году.