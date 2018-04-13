«Не только у женщин бывают непредвиденные перемены настроения», - Кормышкин о несогласии первого замглавы Николаевского облсовета с его увольнением

Юрий Кормышкин Глава фракции «Наш Край» в Николаевском областном совете Юрий Кормышкин заявил, что несмотря на то, что депутаты во время сессии не поддержали отставку первого замглавы, Виктория Москаленко пошла ему на встречу и подписала распоряжение о его увольнении.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, Кормышкин отметил, что «желание Ивана Кухты и депутатов партии «БПП» выполнено»:

«Сразу после заседания сессии областного совета Виктория Викторовна пошла ему навстречу, воспользовалась правилами действующего КЗоТ Украины и освободила своего подчиненного от этой ноши. Всегда говорил, насильно мил не будешь и человек должен заниматься тем, к чему у него есть способности и что приносит удовольствие!».

Кроме этого, ему показалось очень странным, что «когда желание Ивана Кухты было, наконец, выполнено, а своё собственное заявление он не отозвал, теперь депутат не согласен с кадровым решением начальства».

«Как видим, не только у женщин бывают непредвиденные перемены настроения», - прокомментировал Кормышкин.

Напомним, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко подписала распоряжение об увольнении своего первого заместителя Ивана Кухты.

Также, ранее первый зам главы Николаевского облсовета Кухта вышел из БПП. После он заявил, что Николаевская областная государственная администрация затыкает рты депутатам, требуя, чтобы они были «безхребетными».

В ответ на это члены фракции БПП «Солидарность» Николаевского областного совета заявили, что если Иван Кухта не вернется в их партию, то покинет пост первого заместителя председателя Николаевского облсовета.

При этом во фракции партии «Наш Край» в Николаевском областном совете заявили, что готовы поддержать решение партии БПП по отзыву первого заместителя главы Николаевского областного совета Ивана Кухты, а также призвали коллег-депутатов из других фракций вынести на обсуждение свои предложения по кандидату на должность первого заместителя главы Николаевского областного совета и объединить усилия в выборе нового зама.