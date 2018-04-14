«Нам угрожают», - МИД России прокомментировало ракетные удары по Сирии

Анатолий Антонов Министерство иностранных дел России в лице российского посла в США Анатолия Антонова, а также официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой прокомментировало начавшиеся в ночь на 14 апреля удары США, Великобритании и Франции по Сирии.

Об этом сообщает РБК.

Напомним, что утром, 14 апреля, коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по военным объектам в Сирии.

- Реализуется заранее разработанный сценарий. Опять же, нам угрожают. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже, — заявил Анатолий Антонов.

Также, удары США, Франции и Британии по Арабской республике прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Мария Захарова «По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесен удар. За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу», — написала она.

Она добавила, что уверенность США причастности России к химатаке основана лишь на СМИ.

«Белый дом заявил, что уверенность в химатаке Дамаска основана на «СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информации». После этого заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся. 15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего Госсекретаря, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ», - заявила Захарова.