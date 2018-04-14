«Агрессивные заявления Кремля не смогли остановить справедливого наказания», - Турчинов об ударах по Сирии

Александр Турчинов Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ракетные удары по Сирии являются профессиональной и адекватной реакцией на использование химического оружия режимом Асада.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Напомним, что утром, 14 апреля, коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по военным объектам в Сирии. Позже МИД России прокомментировало ракетные удары по Сирии

«Американские военные и их союзники, нанеся точечные удары по сирийским военным объектам, продемонстрировали свою профессиональную и адекватную реакцию на использование химического оружия режимом Асада», - идется в сообщении.

Также он добавил, что агрессивные заявления и предупреждения Кремля, благодаря военной помощи которого продолжает существовать сирийский режим, не смогли остановить справедливого наказания.

Ранее сообщилось, что во время химической атаки в Сирии пострадало более 500 человек. Позже Президент Франции заявил,что существуют доказательства применения режимом Башара Асада химического оружия в сирийском городе Дума. Также Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии, заявив, что «на подходе хорошие, новые и «умные» ракеты».