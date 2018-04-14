«Применение химоружия является грубым нарушением международного права», - МИД Украины поддержало действия США в Сирии

В Министерстве иностранных дел Украины поддержали действия США и союзников в Сирии.

Об этом сообщается на официальном сайте МИД Украины.

Напомним, что утром, 14 апреля, коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по военным объектам в Сирии.

«Украина выражает солидарность с США, Великобританией и Францией и поддерживает действия союзников в ответ на применение Дамаском химического оружия в сирийском городе Дума, которое привело к многочисленным жертвам среди мирного населения», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве акцентировали внимание на том, что «целенаправленная поддержка преступлений Дамаска со стороны кремлевского режима, который своими действиями, в том числе в Совете Безопасности ООН, последовательно делает невозможным решение конфликта в Сирии в соответствии с уставом ООН».

«Украина подтверждает свою твердую позицию, что применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права, а лица, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности», - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России прокомментировало начавшиеся в ночь на 14 апреля удары США, Великобритании и Франции по Сирии.