Минобороны Франции опубликовало видео ракетного удара по Сирии

Министерство обороны Франции опубликовало видео ракетного удара по Сирии со своего фрегата.

Ролик опубликовала министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли на своей странице в Twitter.

Так, на видео видно центр управления, в котором один из сотрудников возвращает «ключ на старт» для запуска нескольких ракет.

Tir d’un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d’armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ — Florence Parly (@florence_parly) 14 апреля 2018 г.

Напомним, что США, Франция и Великобритания в субботу рано утром, 14 апреля, вместе нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. В Министерстве иностранных дел Украины поддержали их действия.