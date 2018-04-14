Минобороны Франции опубликовало видео ракетного удара по Сирии

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Министерство обороны Франции опубликовало видео ракетного удара по Сирии со своего фрегата.

Ролик опубликовала министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли на своей странице в Twitter.

Так, на видео видно центр управления, в котором один из сотрудников возвращает «ключ на старт» для запуска нескольких ракет.

Напомним, что США, Франция и Великобритания в субботу рано утром, 14 апреля, вместе нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. В Министерстве иностранных дел Украины поддержали их действия.

Людмила Жерновская

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