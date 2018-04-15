Опубликованы спутниковые фото последствий ракетного удара коалиции по Сирии

Издание The Washington Post опубликовало спутниковые снимки двух объектов в Сирии, связанных с химическим оружием, которые стали целью ракетных ударов 14 апреля.

Об этом сообщает «Левый берег».

На них изображены центр исследований и разработок в Барзасе, расположенный вблизи Дамаска, и химический комплекс Химса Синшар, который находится недалеко от города Хомс. В частности, о нем американские военные сообщили, что он был «уничтожен полностью». Фотографии до и после военной операции в Сирии представила изданию компания Digital Globe.

Некоторые фото также опубликовал телеканал CNN. Как говорится в сообщении, режим Асада утверждает, что авиаудар коалиции не нанес его объектам серьезные убытки, однако спутниковые снимки, опубликованные в сети, свидетельствуют об обратном. Фото показывают, насколько серьезный ущерб понесли объекты, которые вероятно имеют отношение к сирийской программе создания химоружия.

Сирийское государственное ТВ ранее заявляло, что ракеты, нацеленные на объекты в районе Хомса, были успешно перехвачены и не нанесли вреда. Снимки Digital Globe указывают, что два объекта в Хомсе понесли серьезный ущерб.

Также сообщается, что совет безопасности ООН 14 апреля провел экстренное заседание, посвященное ракетному удару по Сирии. Заседание было созвано по требованию России, назвавшей ракетный удар «актом агрессии» и призвавшей его осудить. Однако после продолжительных дебатов проект резолюции, подготовленный российскими дипломатами, был отклонен. За него проголосовали только три члена Совбеза при восьми голосах «против» и четырех воздержавшихся.