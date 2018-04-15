Выборы в Азербайджане: Обнародованы окончательные результаты подсчета голосов

15 апреля стали известны итоги президентских выборов в Азербайджане от 11 апреля 2018 года. 86,2 процента голосов набрал Ильхам Алиев.

Об этом сообщает «Лига.новости», со ссылкой на российский «Интерфакс».

Председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов, привел данные о результатах выборов и других кандидатов.

Самовыдвиженец Захид Орудж набрал 3,12%, Сардар Джалалоглу (Демократическая партия) - 3,03%, Гудрат Гасангулиев (Партия единого народного фронта) - 3,02%, Хафиз Гаджиев (Современный Мусават) - 1,52%, Араз Ализаде (Социал-демократическая партия) - 1,38%, Фарадж Гулиев (Партия движения национального возрождения) - 1,17% и Рази Нуруллаев (Альтернативный народный фронт) - 0,74%.

Исходя из протокола ЦИК Азербайджана, в голосовании участвовало 74,30% избирателей.

Согласно изменениям, внесенным осенью 2016 года в Конституцию государства, президент страны избирается на семь лет.

Напомним, что на выборах в Венгрии победила партия премьер-министра Орбана – социалисты и оппозиционеры подали в отставку.