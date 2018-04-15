Депутат из РФ заявил, что дети Башара Асада отдыхали в аннексированном Крыму

Депутат Госдумы России Дмитрий Саблин заявил, что дети сирийского президента Башара Асада в прошлом году отдыхали в лагере «Артек», что находится в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на русское «ТАСС».

По словам Саблина, такую ​​информацию сообщил ему сам президент Асад, Саблин привел его цитату.

«Мы хотели бы в первую очередь сосредоточиться на работе с молодежью. Мои дети в прошлом году отдыхали в «Артеке». После этого они стали лучше понимать Россию», - процитировал Саблин слова Асада.

Депутат также заявил, что дети Асада якобы рассказывали отцу, что «скоро будет завершено строительство «Крымского »моста».

15 апреля российские депутаты и политики приехали в столицу Сирии Дамаск, где встретились с президентом Сирии Башаром Асадом.

Депутат РФ отметил, что встреча с Асадом стала еще одним «доказательством, что западные СМИ все время лгут о Сирии».

После аннексии Крыма в 2014 году имущество лагеря «Артек», что недалеко от поселка Гурзуф, было незаконно передано в собственность оккупационной власти.

Руководство лагеря согласилось «переехать» на территорию материковой Украины. В частности, «Артек» принимал детей в Карпатах и ​​Пуще-Водице под Киевом.

Всего вместе с «Артеком» после аннексии полуострова Украина потеряла 118 детских лагерей.

Дети Башара Асада

Напомним, что коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по военным объектам в Сирии