Не объявлять Россию врагом: Президент Германии призвал не ставить клеймо «враг» на граждан РФ из-за Путина

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил свою обеспокоенность из-за нынешнего напряженного состояние отношений между РФ и странами Запада.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на «Немецкую волну».

По мнению Штайнмайера, нынешние отношения между Россией и Западом - основание для серьезной обеспокоенности.

В такой ситуации, отмечает немецкий президент, главной задачей для ответственных политиков является противостояние накалу отношений.

«Независимо от Путина, мы не объявляем всю Россию, страну и людей, врагами», - отметил Штайнмайер.

Он добавил, что странам Запада не стоит допускать доминирования «апокалиптических настроений» в отношениях с РФ.

Зато Штайнмайер считает, что ЕС следует пытаться убедить российское руководство путем «прямого диалога». В частности, нужно постоянно указывать Кремлю на «последствия его действий для европейско-российских отношений».

Напомним, что коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по военным объектам в Сирии.