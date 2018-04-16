Секретарь Николаевского горсовета Казакова написала заявление на увольнение

Татьяна Казакова В понедельник, 16 апреля, секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова написала заявление на увольнение с занимаемого поста по собственному желанию.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в Николаевском горсовете.

Как известно, Татьяна Казакова прошла в Николаевский горсовет от партии «Блок Петра Порошенко». Спустя год, 25 октября 2016-го, депутаты ее избрали секретарем. А после отставки мэра Александра Сенкевича 5 октября прошлого года она стала исполняющей обязанности городского головы.

Напомним, по словам Сенкевича, Казакова на посту и.о. мэра действовала фактически без поддержки со стороны депутатского корпуса и чиновников. При этом он говорил, что доволен ее работой на посту секретаря Николаевского горсовета.