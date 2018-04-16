Нет оснований привлекать Холодницкого к уголовной ответственности, - Луценко

В записях Холодницкого не имеется оснований для того, чтобы привлекать его к уголовной ответственности.

Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Виталий Луценко на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Луценко, в отношении Холодницкого возможно только дисциплинарное дело, но сейчас он находится в отпуске.

«И анализировал как руководитель НАБУ господин Сытник, так и я, как руководитель Генпрокуратуры… И он, и я пришли к выводу, что в них явно усматривается дисциплинарное нарушение, и сразу скажу, что никаких взяток, которые требовал или получил Холодницкий, там не зафиксировано. И поэтому никакого уголовного преследования на этот момент я не усматриваю», — сказал Генеральный прокурор.

В данный момент САП руководит первый заместитель.

«Но тут есть одна очень специфическая ситуация: дело в том, что господин Холодницкий объединяет в себе две ипостаси. Он руководитель САП, и в этой ипостаси его может замещать его первый заместитель Грищук, но он еще и заместитель генпрокурора, и в этой ипостаси ни один из его подчиненных быть не может… Исполнять обязанности заместителя генпрокурора может только другой заместитель по распределению обязанностей, но закон об антикоррупционном бюро и САП категорически замещает кому-либо из моих коллег вмешиваться, а тем более давать указания НАБУ», — добавил Луценко.

Кроме того, Луценко сообщил, что и сам, как Генеральный прокурор, выполняет сейчас некоторые функции Холодницкого.

Он считает, что вопрос про передачу функций руководителя САП на время его отсутствия следует решить на законодательном уровне.

Напомним, главу САП Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

Отметим, Холодницкий отказался от участия в следственных действиях и предоставлять ГПУ образцы голоса.