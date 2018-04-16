Сенкевич поручил ускорить создание КУ «Парки» и потребовал «четких предложений» по работе ЦПАУ

Александр Сенкевич Мэр Николаева Александр Сенкевич на аппаратном совещании 16 апреля поднял вопросы создания коммунального учреждения «Парки» и работы Центра предоставления административных услуг.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Александр Сенкевич поручил срочно подготовить необходимые документы для создания коммунального учреждения «Парки», которое будет выполнять и контролировать работы по благоустройству скверов, парков и зеленых зон в городе. Такую задачу получил заместитель городского головы Юрий Степанец. Особые нарекания у мэра вызывает состояние площади Соборной, Верхней и Нижней набережных, Флотского бульвара.

- Есть средства в городском бюджете, однако набережные не убираются, Соборная площадь не убирается. У нас не так много туристов, но они есть, и когда они приезжают в наш город, их встречают переполненные урны, - отметил Александр Сенкевич.

Заместитель директора департамента ЖКХ Наталья Осецкая объяснила, что тендеры на выполнение этих работ были объявлены, однако не состоялись, поэтому уборка выполняется периодически. Мэр предложил, чтобы на период подготовки тендерной документации и проведения тендера указанные участки были закреплены за КП «ЭЛУ автодорог» и КП «Дорога».

- К тому моменту, как состоится тендер и будет объявлен его результат, КП «ЭЛУ автодорог» и КП «Дорога» своими силами через день будут убирать набережные и Соборную площадь. Для этого и существуют коммунальные предприятия, смысл их деятельности – заниматься потребностями города, а не конкурировать с частным бизнесом, - подчеркнул городской голова.

Кроме того, Сенкевич поручил включить в услуги, которые выносятся на тендер, уборку территории возле пешеходного моста через реку Ингул – зону отдыха «Понтон». Также мэр в связи со случаями вандализма просит срочно решить вопрос об установке на этом участке камер видеонаблюдения.

Напомним, что ранее мэр Сенкевич заявил, что недоволен работой директора КП «Николаевские парки». Этим КП руководит родственница народного депутата от БПП Давида Макарьяна Виктория Андриевская. Ранее КП «Николаевские парки» просило передать на свой баланс 10 объектов зеленого хозяйства – парков, скверов и Соборную площадь.

Дмитрий Лазарев Помимо этого, мэр поднял вопрос о работе Центра предоставления административных услуг в Николаеве. Сенкевич подчеркнул, что в соответствии с требованиями времени и процессом децентрализации горожане уже должны получать новые услуги. Руководитель департамента предоставления админуслуг городского совета Дмитрий Лазарев сообщил, что в настоящее время полностью завершены работы по демонтажу и сертификации помещений, оборудования и каналов связи по адресам: улица Адмиральская, 20 и в администрации Ингульского района (проспект Богоявленский, 1). Здесь будут размещены рабочие места для оформления документов – паспортов для выезда за границу, ID-карт и других.

- В Заводском районе помещения по адресу улица Корабелов, 16 в настоящее время на стадии оформления, а в Корабельном районе (проспект Богоявленский, 304) необходим ремонт, - добавил Дмитрий Лазарев.

Руководитель администрации Корабельного района Александр Цуканов сообщил, что уже сформирован соответствующий бюджетный запрос и как только выделят средства, ремонтные работы будут выполнены. Ориентировочно на это уйдет около двух месяцев.

Сенкевич поручил своему заместителю Юрию Андриенко изучить вопрос, создать рабочую группу, включив в нее представителей депутатского корпуса, и в короткий срок определить четкие предложения по организации работы ЦПАУ, в частности, по численности специалистов.