Губернатор Луганской области рассказал, как жил в лесу в землянке и убил волчицу

Юрий Гарбуз Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз дал интервью изданию «Гордон». Он возглавляет одну из ключевых и самых сложных областей в государстве и наговорил столько, что превзошел самых неоднозначных украинских политиков.

При Ющенко Гарбуз возглавлял Марковскую РГА на Луганщине, а при Януковиче был назначен руководить Миловской РГА. В 2016 году президент Петр Порошенко назначил его руководить Луганской областью.

Ниже мы приводим отдельные выдержки из интервью Гарбуза:

«И что так пошатнуло ваше здоровье, если нардепом БПП вы пробыли всего полтора года: с ноября 2014-го по май 2016-го? – Заработал два инфаркта и ушел из Рады. Хотя шел туда, чтобы изменить страну, но быстро понял: в Верховной Раде мы страну точно не поменяем. Первые месяцы работы в Раде я разворачивал каждого нардепа лицом к себе, смотрел в глаза, искал себе подобного. Не нашел».

Об уходе в лес в 1992 году

«Я тогда спортом занимался, одни мои знакомые ушли в милицию, другие, наоборот, надели золотые цепи на шею. А я принял решение уйти в лес. – Куда, простите? – В лес, настоящий, потому что сомнения были. Сегодня я в таких же сомнениях. – Кажется, я окончательно потеряла нить разговора. – Дослушайте и поймете. Я прожил в лесу три года: ни электричества, ни других благ цивилизации не было. Жил отшельником в землянке. Родные приезжали, мама плакала, на колени вставала: «Синочок, всі діти як діти, а ти в мене збожеволів, повернись додому». А я не мог, мне нужно было разобраться внутри себя, найти себя. В лесу, в яме, из которой я потом себе землянку сделал, жила волчица. У меня с ней конфликты начались, в конце концов, я ее убил. Но у нее, оказывается, были волчата. Я их потом нашел со своими собаками. Волчата уже подыхали с голоду. Естественно, начал их выхаживать, это был мой крест за убийство их матери. Волчата ожили, окрепли, я решил выбрать себе самого сильного, а остальных раздать. Бросал им мясо, они за него дрались, а я наблюдал. Изо дня в день наблюдал и выбрал самого сильного. Через время понял: самый сильный – не всегда самый храбрый. Тогда я выбрал самого храброго и только через полтора месяца выбрал самого умного. Им оказалась маленькая волчица, которая вообще ни разу не дралась за первый кусок мяса, потому что знала: еще шесть кусков я точно дам. – И мораль этой истории в том, что?.. – …когда я стал губернатором, собрал чиновников и сказал: я долго жил в лесу, ни на кого не надеюсь, кроме себя, заранее прощаю всех, кто меня предаст, но вы должны быть честны перед собой. Рассказал им о случае с волчицей и добавил: буду бросать финансовые и политические косточки и выберу самого умного из вас».

О том, как Гарбузу доверили руководить областью

«– Давайте ближе к нашим реалиям. Два года назад, в апреле 2016-го, вас поставили во главе Луганской области. Как было принято это решение? – В моем случае было не так, как со всеми. Я надумал уходить не только из депутатства, но вообще из политики. Пришел в аппарат президента, сказал: «Внутри области серьезное напряжение. Вероятность, что регион взорвется изнутри, и мы его потеряем, очень высока». Меня услышали».

О фото с убитыми животными

«– В Facebook огромное число репостов и возмущенных комментариев набрала фотография, где вы на охоте с несовершеннолетним сыном позируете на фоне убитых животных. Это подделка или настоящий снимок? – Не хочу врать, никогда не вру: фото настоящее, сделано в прошлом году в Луганской области на границе с Харьковской. Охота была на волка и кабана. – Вы не знаете, что с 2014 года охота в зоне АТО запрещена? – Сглупил. – А позировать на фоне убитых животных зачем? – Да не позировал я! И на охоте не стрелял, никого не убивал! Только теперь понимаю, что все было спланировано заранее. Кто-то сначала сфотографировал меня на мобильный, а после вырезал из кадра всех лишних, чтобы только я с сыном остались на снимке. После фото запустили в Facebook. – С какой целью? – Кампания по моей дискредитации. Фото начали разгонять по соцсетям, когда узнали, что у меня проблемы со здоровьем. Обратите внимание, с охоты есть фото только со мной, хотя там было еще 40–50 человек. Самое обидное и смешное, что никто из них ничего не написал, не сказал, хотя знают обстоятельства, при которых был сделан снимок».