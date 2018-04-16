Трамп морально непригоден быть президентом США, - экс-глава ФБР

Бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми заявил, что Дональд Трамп «морально непригоден» быть президентом Соединенных Штатов.

Об этом он заявил в интервью «ABC», передает «DW».

- Человек, который видит моральное равенство в Шарлотсвилле (Трамп не осудил неонацистов после вспышек насилия в этом городе в прошлом году, — ПН)., который говорит о женщинах и ведет себя с ними как с куском мяса, который постоянно врет о большом и малом, и настаивает на том, что американцы верят в это; этот человек не подходит для роли президента США на моральных принципах, — отметил Коми.

Экс-глава ФБР не смог точно сказать, пошел ли Трамп на компромисс с Россией. Однако считает это возможным.

Также Коми считает возможным, что президент США препятствовал осуществлению правосудия относительно его уволенного советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна.

Напомним, в США спецслужбы провели обыск у адвоката Трампа по делу о его связях с Россией