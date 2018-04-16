«Как можно доверять, если ты вечером перед сессией пишешь заявление?» - Москаленко об увольнении Кухты

Накануне перед внеочередной сессией Николаевского областного совета, которая состоялась 12 апреля, глава облсовета Виктория Москаленко сообщила своему первому заместителю Ивану Кухте о том, что она ему не доверяет.

Об этом она рассказала в эфире программы «Добрый вечер».

Как известно, 13 апреля глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко подписала распоряжение об увольнении своего первого заместителя Ивана Кухты. Последний в свою очередь отметил, что будет оспаривать это распоряжение в суде.

Также напомним, что 28 марта Кухта написал заявление на имя главы облсовета Москаленко о сложении своих полномочий. Однако, в ходе внеочередной сессии облсовета, которая состоялась 12 апреля, депутаты не поддержали его отставку.

Москаленко отметила, что она лоббировала вопрос о назначении Ивана Кухты на должность своего первого заместителя.

– Решение было принято и я, пользуясь своим личным правом, которого сегодня не имеет никто: ни депутатский корпус, ни ОГА – подавать представление на заместителя... Пожав руки друг другу, мы посмотрели в глаза, что будем делать честно, поддерживая друг друга, и я подала кандидатуру Кухты Ивана Васильевича и Кротова. Я скажу так, что поддержку в зале на тот момент было получить непросто. И лично я общалась с депутатами о том, что прошу поддержать кандидатуру, потому что это для моей работы, для улучшения эффективности работы. Поэтому честно работали над тем, чтобы был положительный результат. Все, избрали голосами и начали работать. На протяжении года не было никаких недоразумений. Действительно, начали работать и были плюсы, я считаю, – рассказала глава облсовета.

При этом Виктория Москаленко заявила, что в то время, как она находилась в декретном отпуске, Кухта написал заявление о выходе из фракции «БПП», не уведомив ее об этом. Также, по ее словам, в разговоре с ней Кухта рассказал, что у него «будет другой политический проект».

– После этого мы откровенно сели и провели заседание фракции. И на заседании фракции я высказала свою позицию, что необходимо, чтобы Иван Васильевич продолжил работать и это наша поддержка. И моя, как главы. Но было требование или условие, не знаю, как правильно сказать, чтобы он вернулся в партию, – отметила она.

– Если я не ошибаюсь, то две недели прошло, и никакого решения от Ивана Кухты не было. 29 марта анонсировалось, что сессия будет непростая, можно сказать, опасная. В 17:30 мне сообщают люди из аппарата, что Иван Васильевич хочет зарегистрировать заявление. То есть рабочий день прошел и в течение рабочего дня мы виделись, и никакой информации не поступало. Я позвонила Ивану Васильевичу и сказала, почему так, почему именно перед этой сессией такое решение и зачем. И я ему сказала: «Давайте отработаем эту сессию, и там посмотрим». То есть с моей стороны не было никакого ускорения этой ситуации, потому что понимала, что сессия будет сложная, – сказала глава облсовета.

Москаленко также добавила, что она просила своего первого зама вернуться в партию, однако тот, ссылаясь на свою принципиальность, отказался.

– Я задавала ему вопрос: «Вы заявление (об увольнении, – прим.) свое отзываете или нет?». Это была просто игра. «Ставьте на голосование», – процитировала она диалог с Кухтой.

Возвращаясь к тому, что у Кухты, по словам Москаленко, свой «политический проект», она отметила, что в таком случае он должен реализоваться за пределами облсовета.

– Есть 22 подписи и есть мое решение. Так и было обговорено с Иваном Васильевичем, что я ему уже не доверяю. Как можно доверять, если ты вечером перед сессией пишешь заявление? – посетовала она.

Напомним, что глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко заявила, что если депутаты выразят ей недоверие, то она не станет оспаривать их решение.