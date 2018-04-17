Несмотря на масштабные протесты парламент Армении назначил премьер-министром экс-президента Саргсяна

Парламент Армении на специальном заседании во вторник, 17 апреля, избрал экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Об этом сообщает агентство «Новости-Армения».

За кандидатуру Саргсяна проголосовало 77 депутатов, против - 17.

Он был выдвинут на должность правящей коалиции в лице Республиканской партии Армении и Армянской Революционной Федерацией (Дашнакцутюн). На фоне выдвижения кандидата в премьер-министры, армянская оппозиция проводит массовые акции протеста, выступая против кандидатуры Саргсяна.

Саргсян был президентом Армении с апреля 2008 года до апреля 2018 года.

Как известно, 9 апреля прошла церемония инаугурации четвертого президента Армении Армена Саркисяна. Он стал первым главой государства, которого избрал парламент после перехода страны в 2015 году к парламентской форме правления. В тот же день были прекращены полномочия президента Армении Сержа Саргсяна, а правительство подало в отставку. При этом Саргсян был номинирован правящей коалицией в премьер-министры, что повлекло за собой волну масштабных протестов.

Напомним, лидер протестов в Армении объявил о начале бархатной революции в стране.