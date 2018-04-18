В Николаевской ОГА провели встречу с бизнесом, чтобы узнать о проблемах и реальном положении дел

Во вторник, 17 апреля, в Николаевской ОГА состоялась встреча вице-губернатора Александра Кушнира с представителями крупнейших бюджетообразующих предприятий – организаций морехозяйственного комплекса и производителей альтернативной энергетики.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

В ходе встречи предприниматели рассказали о своих достижениях, проблемах и планах на ближайшие годы. Кушнир отметил, что целью встречи является не просто «заслушивание отчетов», поскольку целью является не статистический сбор данных, а формирование долговременной стратегии экономического роста с учетом реального положения дел.

- У ряда предприятий обнаружили общие проблемные вопросы, которые тормозят их развитие, а следовательно, и развитие области в целом. Учитывая, что в большинстве случаев решение этих вопросов находится в компетенции центральных органов власти, акцентировал внимание на том, что облгосадминистрация будет способствовать их решению способом, который установлен законодательством. Также призываю присоединиться к работе и депутатский корпус, - прокомментировал Александр Кушнир.

Он также сообщил, что в планах на ближайшие две недели – провести серию подобных собеседований и охватить все отрасли экономики области.

- Сейчас Николаевская облгосадминистрация – единственная среди всех областных администраций, которая использует подобный формат встреч. Есть убеждение, что именно такой подход позволяет перейти на качественно новый уровень взаимодействия между органами власти и предприятиями и объединить усилия вокруг одной глобальной цели – повышения уровня жизни людей. Ведь люди – это наша самая большая ценность, делаем все на их благо, - резюмировал Александр Кушнир.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно данным соцопроса, николаевцы негативно оценивают возможность заниматься в Николаеве предпринимательской деятельностью.