МВД Украины и ФБР подписали Меморандум о сотрудничестве

Министр внутренних дел Арсен Аваков провел рабочую встречу с директором Федерального бюро расследований США Кристофером Реем, в ходе которой стороны подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве.

Об этом сообщается на сайте МВД.

- Мы провели встречу с директором ФБР Кристофером Реем и подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве по ряду вопросов. В частности, борьба с незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью, - отметил Аваков.

Министр пояснил, что это рамочное Соглашение между МВД и ФБР позволит сделать радикальный прорыв в вопросах, касающихся обмена информацией, а также доступа к тем или иным техническим возможностям.

- И одна из таких возможностей - это второй документ, который мы сегодня подписали между Нациполицией и Департаментом ФБР. Его усилия направлены на борьбу с организованной преступностью. С директором ФБР мы обсудили целый ряд угроз, которые поступают к нам от путинского режима. И также наметили некоторые общие шаги, которые позволят бороться с российской агрессией, - рассказал министр.

Во время встречи стороны также обсудили задержания участников международной преступной платформы, известной как Avalanche, которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров.

- Речь идет о задержании хакера, который обвинял США в использовании фальшивых документов и присвоены средств. Этот преступник был арестован в Полтаве. И сегодня мы вместе с представителями ФБР, еще раз вернулись к этой ситуации. Наши коллеги поблагодарили нас за работу наших специалистов. Совместная борьба с киберпреступностью будет продолжаться и дальше, поскольку это деятельность, которая не имеет границ и границ, - подчеркнул Аваков.

Напомним, конгресс США продлил запрет на финансирование полка Нацгвардии «Азов» из американского бюджета.