Янукович договорился с Ярошем об отмене штурма «Межигорья», - Добкин

Бывший Президент Виктор Янукович договорился с бывшим главой «Правого сектора», депутатом Верховной Рады Дмитрием Ярошем об отмене штурма президентской резиденции «Межигорье» 22 февраля 2014 года.

Об этом в ходе допроса в Оболонском районном суде Киева сказал депутат Рады Михаил Добкин, передают Українські Новини.

Он отметил, что 22 февраля 2014 года Янукович находился в Харькове, когда узнал, что активисты Евромайдана направляются к его резиденции «Межигорье».

По его информации, в резиденции оставалось 7 охранников, за жизнь которых он опасался.

- Он (Янукович - ПН) с кем-то ругался по телефону, а потом сказал, чтобы его соединили с главой СБУ Якименко... Потом Янукович сказал Якименко, чтобы тот соединил его с Ярошем. Через некоторое время ему передали трубку, и он разговаривал с Дмитрием Ярошем и говорил о каких-то договоренностях, которые были по поводу того, что здание «Межигорья» не будут штурмовать. Прошло полчаса, и вопрос о штурма «Межигорья» снялся, потому что люди, о которых шла речь, до 2Межигорья» так и не дошли, - рассказал Добкин.

Он также сообщил, что позже Янукович еще раз позвонил Ярошу по вопросу сохранности каких-то вещей в «Межигорье».

Кроме того, в этот день Янукович звонил бывшему премьер-министру Арсению Яценюку и ругался с ним. Добкин утверждает, что экс-президент не собирался сбегать из Украины в Россию.

Напомним, ранее Оболонский суд Киева допросил Порошенко по делу о госизмене Януковича.