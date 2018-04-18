СБУ дважды сообщала Януковичу об угрозах со стороны России, - Генпрокуратура

Служба безопасности Украины дважды информировала беглого экс-президента Виктора Януковича, что существует угроза нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны России.

Об этом сообщил прокурор Руслан Кравченко во время допроса депутата Михаила Добкина в Оболонском райсуде Киева, передает «Интерфакс-Украина».

Прокурор отметил, что адвокаты пытались убедить, что Янукович не знал о многочисленных угрозах национальной безопасности Украины, связанных с агрессивной экспансией России, конечной целью которой было поглощение украинского государства, и что угроз не было до «переворота».

«Сторона обвинения располагает документами, которые опровергают эти утверждения. Они были рассекречены Службой безопасности только 19 марта 2018 года, поступили к стороне обвинения 20 марта – и 17 апреля открыты стороне защиты», – сказал он.

Суд ходатайство прокурора удовлетворил и присоединил к делу эти документы – письмо главы СБУ от 15 января 2013 года об угрозах нацбезопасности Украины со стороны России и письмо главы СБУ от 17 февраля 2014 года об угрозе территориальной целостности Украины со стороны РФ.

«Письмо от главы СБУ от 15 января 2013 содержит резолюцию и подпись Януковича. В нем говорится о том, что при президенте РФ создана межведомственная группа, которая должна была обеспечить экономическую, гуманитарную и политической интервенции Украины», – сказал Кравченко.

Координировали эту группу, по данным СБУ, глава АП РФ Сергей Иванов, вице-премьер-министр Владислав Сурков и глава Службы внешней разведки РФ Михаил Фрадков.

Более чем на 50 страницах описывается деятельность финансово-промышленных групп и общественных организаций, которые были подконтрольны спецслужбам РФ и уже в 2013 году представляли угрозу нацбезопасности Украины. Янукович знал об этом, но не отреагировал, сказал Кравченко.

Судья Владислав Девятко уточнил, что письмо за подписью Игоря Калинина содержит данные разведки об угрозах от агрессивной экспансии российского капитала и о стратегии российских властей о возобновлении контроля РФ над Украиной для экспансии на евразийском направлении.

Так, российские компании уже доминировали в сфере газа и энергоснабжения, нефтепереработки, оптово-розничной реализации нефтепродуктов, беспроводной связи; росла их доля в судостроительной и машиностроительной отраслях финансово-банковской сфере, страховом рынке и рынке ценных бумаг, морехозяйственном комплексе; они хотели завладеть землями сельскохозяйственного и рекреационного назначения в Украине.

Предусматривалось, что группа создаст базу для давления на Украину в вопросе вступления в Таможенный союз и создания украино-российских компаний на базе государственных монополий Украины, чтобы не допустить приход западных инвесторов в них.

В гуманитарной сфере предусматривалась активизация работа с россиянами за рубежом, консолидация пророссийских неправительственных организаций для межгосударственного объединения Украины и РФ по координации Федерального агентства по делам СНГ, изучение слабых сторон Украины, расширения сети российских центров, распространение русского языка и образования.

Также речь шла о сборе подписей на проведение референдума о конфедеративном межгосударственном объединении Украины и РФ.

Янукович завизировал, чтобы Калинин совершил шаги для предотвращения угроз, которые все это несет.

А 17 февраля 2014 года глава СБУ Александр Якименко писал в письме к главе Администрации президента Андрею Клюеву, что РФ активизирует правительственные и неправительственные усилия, чтобы инспирировать сепаратистские настроения и навязать мнение о необходимости вмешательства России во внутренние дела Украины, пропагандирует идеи автономии для востока и юга, федерализации Украины и обращения за помощью к РФ.

Прокурор считает: экс-президент понимал угрозы и осознавал, что его обращение к президенту России Владимиру Путину представляет особую опасность.

А адвокат Виталий Сердюк заявил, что защита Януковича потребует рассекречивания аналогичных документов об угрозах в 2013-2014 годах со стороны США и стран Европы.

Напомним, ранее экс-представитель Украины в ООН подтвердил подлинность подписи Януковича в письме к Путину о вводе войск.