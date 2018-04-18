Директор ЦРУ провел секретную встречу с диктатором КНДР Ким Чен Ыном

Директор ЦРУ Майк Помпео провел секретную встречу в Пхеньяне с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что встреча состоялась чуть больше двух недель назад.

Помпео посетил Пхеньян в рамках подготовки американо-северокорейского саммита, который, как ожидается, может пройти в конце мая - начале июня.

Несколько дней назад, выступая на слушаниях в Сенате, который рассматривает его кандидатуру на должность государственного секретаря, Помпео выразил оптимизм по поводу результатов готовящегося саммита.

- На нем могут быть достигнуты результаты, в которых Америка и мир так отчаянно нуждаются, - сказал Помпео.

Во вторник после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абе в Вашингтоне президент США Дональд Трамп сообщил о том, что рассматривается пять возможных мест проведения встречи в верхах. Все они находятся за пределами США. По словам президента, обе стороны накануне саммита полны «добрых намерений», но «в конце концов важен конечный результат».

Позже Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Помпео летал в Пхеньян к Ким Чен Ыну.

«Майк Помпео встречался с Ким Чен Ыном в Северной Корее на прошлой неделе. Встреча прошла гладко, отношения сложились хорошие. Сейчас прорабатываются детали саммита. Денуклеаризация будет отличной вещью как для мира, так и для Северной Кореи», - написал он в твиттере.

Напомним, ранее сообщалось, что КНДР готова к переговорам с США.