«Заявление Казаковой скорее эмоциональное, нежели профессиональное», - глава аппарата Николаевской ОГА Гранатуров

Юрий Гранатуров и Татьяна Казакова Руководитель аппарата Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров заявил, что на установку скандального фасада возле остановки общественного транспорта по улице 3-я Слободская были «все разрешительные документы» и решение сессии, к подготовке которого заместитель мэра Юрий Андриенко не имел никакого отношения.

Свое мнение по этому поводу Гранатуров высказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, как секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова заявила, что ответственность за действия Андриенко, который подписал разрешение фирме ООО «Эстетик 1» на строительство этого фасада, несёт «Наш край». При этом она предложила задавать все вопросы по поводу этого объекта Гранатурову.

- Такое заявление скорее эмоциональное, нежели профессиональное. Я проверил, все, что связано с этим объектом. Выяснил, что это достаточно давнее решение сессии городского совета, которое готовилось очень давно и которое было давным-давно проголосовано. На это все имелись все разрешительные документы. Юрий Андриенко к подготовке этого решения сессии и ко всем другим моментам, с ним связанным, точно не имел никакого отношения. Он всего лишь, видимо, выполнил то, что уже было проголосовано, - сказал он. - Советую руководителям всех уровней не привязывать ошибки должностных лиц к каким-либо партийным брендам, этим самым объясняя неправильные решения.

При этом Юрий Гранатуров добавил, что сам он лично является «категорическим противником подобных малых архитектурных форм».

- Хотел бы, чтобы в данном случае городская власть провела служебное разбирательство, дала оценку всем должностным лицам, которые в тот период руководили блоком архитектуры, и после этого определила дальнейшую судьбу этого, а вместе с ним и массы других подобных объектов, - отметил глава аппарата ОГА.

Отметим, по имеющейся информации, Андриенко на должность первого вице-мэра лоббировал именно Юрий Гранатуров по квоте «Нашего Края». Однако сам Гранатуров эту информацию отрицал и заявлял, что Андриенко – решение сугубо Татьяны Казаковой.