«Принимает решения мгновенно», - Казакова заявила, что оставила бы директора департамента ЖКХ Палько на должности

Секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова считает, что мэр Александр Сенкевич принял неправильное решение, отстранив от должности директора департамента ЖКХ Андрея Палько.

Такое заявление она сделала в ходе пресс-конференции в среду, 18 апреля.

Напомним, что ранее Сенкевич отстранил директора департамента ЖКХ Николаева от должности и назначил в отношении него служебную проверку.

По словам Казаковой, департамент ЖКХ будет оставаться проблемным вне зависимости от того, кто его возглавит, так как инфраструктура города постоянно разрушается.

- Мы должны с вами знать всю канализацию, где что прорывает, должны знать все проблемы и нам нужно несколько лет, чтобы перенастроить всю структуру. А разрушается всё. На сегодняшний момент потребность у нас два миллиарда, для того, чтобы отремонтировать крыши и сделать какие-то там латочные ремонты. Мы выделяем 200-400 миллионов, пока на это выделили – то разрушается. И это не строительство чего-то нового, это всегда компромиссное решение, - рассказала она.

Также Казакова отметила, что на сегодняшний день Палько является лучшим руководителем департамента и может принимать мгновенные решения, в отличии от многих, кто не смог бы этого сделать.

- В отношении Андрей Николаевича - это не правильное решение. Если бы я хотела влиять на эти процессы, то я считаю, что Андрей Николаевич должен остаться руководителем, я бы поменяла замов, своих бы поставила, - подчеркнула она.

Напомним, 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен был задержан Игорь Копейка и еще четыре человека. Сообщалось, что в материалах соответствующего уголовного производства фигурируют директор департамента ЖКХ Андрей Палько, а также его заместитель, депутат от «Самопомощи» Александр Репин.

16 января у Палько провели обыски по месту жительства и в рабочем кабинете. Сам Палько назвал это устрашающей акцией.