Депутаты голосованием разрешили секретарю Николаевского горсовета Казаковой вести сессию ОНЛАЙН

Депутаты Николаевского городского совета в четверг, 19 апреля собрались на второе пленарное заседание 35-й сессии.

Об этом передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В повестке дня большинство вопросов касаются земельных отношений: передача земельных участков, продление и прекращение аренды, выделение земли и другие.

В зале ведется видео-трансляция.

Хронология снизу-вверх:

11:37 Депутаты пакетным голосованием поддержали все земельные вопросы в повестке - 38 голосов «ЗА». Также депутаты положительно проголосовали за все вопросы в разделе «Разное».

11:22 Глава фракции «БПП» Елена Киселева предложила внести в повестку дня вопрос о предоставлении секретарю горсовета Татьяны Казаковой полномочий вести сессию, провести его, проголосовать за вопросы и закрыть заседание, на правах не и.о. мэра, а именно секретаря. Так, депутаты 37 голосами проголосовали за внесение такого вопроса в повестку и 35 голосами поддержали данный вопрос.

Дмитрий Жвавый, Наталья Манзюк и Игорь Дятлов Татьяна Казакова и Сергей Жайворонок

11:05 После обсуждений, депутаты 37 голосами проголосовали за повестку дня и приступили к работе. Татьяна Казакова предложила пакетом проголосовать за все земельные вопросы, а также попросила внести еще один земельный вопрос в повестку дня.

Однако после зачитывания начальником управления земельных ресурсов Александрой Ефименко сути вопроса, Казакова пригласила глав фракций в переговорную комнату, многие депутаты вышли из зала заседания.

Александр Герасименя и Мкртыч Мкртчян Сергей Бондаренко и Павел Зоткин Татьяна Казакова и Александр Бернацкий

10:38 Депутат от «ОппоБлока» Олег Солтыс попросил Татьяну Казакову дать протокольное поручение о проведении служебного расследования по юридическому департаменту, так как уже не в первый раз управление подтверждает свое неэффективность и неправильно подготавливает документы, как на комиссии, так и на сессии.

10:25 К секретарю Николаевского горсовета обратился депутат от фракции «Самопомощь» Ростислав Филевский, который попросил объяснить ему на каких основаниях секретарь горсовет собрал сессию, так как городского голову Александра Сенкевича восстановили в должности.

- При наличии городского головы, даже формально, вы, секретарь горсовета, ограничены в праве созывать и вести сессии. Если есть другие обстоятельства, которые вам позволяют созывать и вести сессию, то назовите их. Тогда я приму решение, оставаться мне в этом зале, или не оставаться, ждать созыва сессии согласно закона. Назовите норму закона, которая при наличии городского головы позволяет, тогда вопросов нет. Может я ошибаюсь, назовите норму закону, будем работать, - сказал Ростислав Филевский.

На что, юридический департамент ответил, что секретарь Татьяна Казакова имеет право вести сессию, так как Александр Сенкевич по важной причине отсутствует в городе. В частности, сама Казакова предложила сделать получасовой перерыв, собраться на регламентной комиссии и принять решение по поводу проведения сессии.

Елена Киселева Александр Репин и Виталий Воронов Татьяна Суслова и Юрий Андриенко

В свою очередь, оппозиционный депутат Игорь Копейка и депутат от фракции «БПП» Елена Киселева отметили, что сессия легитимна и ее может вести секретарь, так как в законе «Про местное самоуправление» написано, что сессию в отсутствии мэра может вести секретарь горсовета.

Депутат Филевский отметил, что ни от кого не услышал норму закону по которой собрана сессия и отметил, что если ему никто не объяснит то он покинет сессионный зал и будет ждать следующей сессии.

10:16 Внефракционный депутат Сергей Исаков попросил Татьяну Казакову дать протокольное поручение юридическому департаменту по поводу иска мэра Александра Сенкевича на востановление в должности, а именно чтобы управление предоставило отчет по данному делу, информацию почему не была подана апелляционная жалоба на восстановление Сенкевича в должности городского головы. А также предоставить информацию обо всех судебных заседаниях за время каденции депутатов, а также сколько было подано апелляций.

Татьяна Казакова

Анатолий Дюмин В частности, депутат от «Оппозиционого блока» Анатолий Дюмин предложил дать поручение не от имени всего депутатского корпуса, а только от депутата Сергея Исакова, аргументировав это тем, что лично он был против подачи апелляции по делу Сенкевича.

- От этого проиграл город, зачем нагнетать обстановку, зачем? Не нужно втягивать весь депутатский корпус в это. мы полгода ничего не делали, - заявил Дюмин.

При этом Казакова отметила, что она эти полгода работала.

10:13 На сессии зарегистрировалось 29 депутатов. Секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова открыла сессию.

Кроме того, как озвучила секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова, на сессию приехали представители ОБСЕ.

Стоит отметить, что за пять минут до начала заседания депутатов в зале не было.