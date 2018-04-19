«Останемся без руководства»: депутат Дюмин предложил в течении 10 дней избрать нового секретаря Николаевского горсовета и провести «бюджетную» сессию

Депутат Николаевского городского совета Анатолий Дюмин предложил в ближайшее время избрать нового секретаря горсовета, чтобы подстраховаться и не оставить город без руководства, если Александра Сенкевича снова отстранят.

Об это он заявил во время второго пленарного заседания 35-й сессии Николаевского городского совета в четверг, 19 апреля.

- Татьяна Викторовна написала заявление по собственному желанию, насколько я помню, снять ее с занимаемой должности. Второе, некоторые депутаты, мы пофамильно еще не знаем, подали апелляционную жалобу в суд о том, чтобы полномочия Александра Федоровича прекратить. Мы с вами можем в ближайшее время все без исключения попасть в юридическую коллизию. Лично я, это мое мнение, хочу, чтобы Александр Федорович работал и набирался опыта, это будет только во благо города. Это мое личное мнение, - сказал Анатолий Дюмин.

Однако, он допускает возможность того, что Апелляционный суд отменит решение Центрального районного суда Николаева и повторно отстранит Александра Сенкевича от должности:

- Может такое произойти, что Александра Федоровича суд освободит от занимаемой должности, и Татьяна Викторовна тоже не будет работать. И мы останемся с вами в этом зале без руководства. И что тогда? А вот тогда действительно, Верховная Рада быстренько назначит выборы. Скажите, вам это надо? Некоторым депутатам, которые в этом зале есть, им это надо: что плохо - то хорошо в городе. Мне это не нужно. И тем более, моим избирателям. Потому я предлагаю протокольно оформить, в ближайшие 10 дней избрать секретаря городского совета.

Также, он попросил секретаря горсовета Татьяну Казакову провести в ближайшие 10 дней бюджетную сессию.

- Сегодня ни для кого не секрет, что огромные суммы денег лежат на депозитах у нас в городе. Мы этими деньгами не работаем. Наши избиратели нас ждут. Поэтому, прошу в течение 10 дней эти вопросы или городскому голове или вам, Татьяна Викторовна, решить этот вопрос и провести эту сессию, - добавил Анатолий Дюмин.

На что она отметила, что это невозможно, так как проекты решения должны провисеть 20 дней на сайте и пройти исполком, а саму сессию будет созывать мэр Александр Сенкевич.

- То, что мы с вами должны работать над бюджетом - это 100%. Бюджет будет выносить Александр Федорович Сенкевич, и я думаю, что мы дадим ему это право, потому что у него очень большие планы, не собирается он никуда уходить, собирается побеждать в апелляционном суде, если этот суд будет. Он выйдет с этим бюджетом, с предложением, со всем уважением к нашему президиуму, - сказала Татьяна Казакова.

Напомним, что в понедельник, 16 апреля, секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова написала заявление на увольнение с занимаемого поста по собственному желанию.

Также она отмечала, что увольняется по причине, что нынешний состав горсовета не может эффективно работать и нуждается в роспуске.