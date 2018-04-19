Депутаты горсовета опровергли информацию о сборе подписей за двух кандидатов на пост Казаковой

Депутаты опровергли информацию о том, что среди них начат сбор подписей за будущих кандидатов на пост секретаря городского совета.

Об этом депутаты сообщили в своих комментариях корреспонденту «Преступности.НЕТ».

Напомним, что 18 апреля, в ходе своей пресс-конференции Татьяна Казакова заявила, что среди депутатов городского совета начался сбор подписей по двум кандидатам на ее пост. Также она сообщила, что ее увольнение связано с неэффективной работой депутатов.

Олег Крисенко, являющийся членом фракции партии «Наш Край» сообщил, что не знает кто собирает подписи и сказал, что будущим секретарем горсовета видит лидера своей фракции Юрия Гранатурова.

- Я не знаю кто собирает подписи с депутатов горсовета. Что касается нашей фракции, то мы рассматриваем «номером один» Гранатурова, на возможного кандидата на пост горсовета, - говорит Крисенко.

В свою очередь, глава фракции «БПП», Елена Киселева отказалась комментировать заявление Казаковой.

Елена Киселева

- Логично будет спросить что она (Татьяна Казакова, - ПН) имела в виду, когда заявляла. Если она заявляет - значит она знает о чем говорит…. Слухи комментировать даже как-то смешно. Ходят слухи? Ну проходят - пусть идут, - отвечает Елена.

«Оппоблоковец» Игорь Копейка рассказал, что члены его фракции даже не обсуждали вопрос о кандидате на пост секретаря.

- Мы вопрос не обсуждали. Я ожидал этого вопроса на фракции, но даже из членов фракции никто этот вопрос не задал, - говорит он.

Евгений Рымарь, представляющий «БПП», предостерег от поспешных выводов и решений.

- В данный момент пока еще не рассматривалась (кандидатура, - ПН), потому что нельзя делить шкуру не убитого медведя. Пока еще Татьяна Викторовна исполняет обязанности городского головы, а также по совместительству секретаря горсовета, поэтому не рассматривалась. Как только будут какие-то кадровые изменения, думаю мы соберемся и рассмотрим этот вопрос, - говорит Рымарь.

Кроме того он сообщил, что Елена Киселева вполне может претендовать на пост секретаря.

- Это большая ответственность за город. Надо узнать, захочет ли Елена Васильевна сама взять на себя такую ответственность, потому что это очень нелегкая работа, это большая ответственность и тяжелый труд. Поэтому, все будем прорабатывать в узком кругу фракции, все будем обсуждать. Киселева - очень мудрый человек, политик с большим опытом, очень грамотна. Все может быть, - говорит Евгений.

Депутаты от «Самопомощи», Вячеслав Апанасенко и Татьяна Суслова сказали, что им не известно о том, что среди депутатского корпуса идет сбор подписей.

Татьяна Суслова и Юрий Андриенко

У меня (подписи, - ПН) не собирали. Ничего не знаю... Понимаете, я не знаю в какой я фракции. Вы у нее (фракции, - ПН) лучше спросите, - говорит Суслова

Апанасенко же сказал, что видит Елену Киселеву на должности секретаря, а Исакова не рассматривает даже как кандидата.

- Я об этом ничего не знаю (о сборе подписей, - ПН). Исакова на пост секретаря? Нет. Я вижу (секретарем, - ПН) Елену Киселеву. Адекватный абсолютно депутат. Который готов, самое важное, заниматься работой и нести ответственность, - говорит он.

Напомним, что 19 апреля на сессии горсовета депутаты положительно проголосовали за все «земельные» вопросы.