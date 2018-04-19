Апанасенко отрицает, что причиной драки с Жело стала постройка офисного здания возле «Сказки»

Депутат от «Самопомощи» Вячеслав Апанасенко заявил, что причиной конфликта между ним и представителем Социал-демократической партии Денисом Жело стало то, что общественник на комиссии призывал к незаконным действиям.

Об этом Вячеслав Апанасенко рассказал в своем комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

Напомним, что в мэрии Николаева депутат Апанасенко дал по шее «общественнику», который разбирал его забор.

- Причиной конфликта послужило то, что общественник пришел на комиссию с абсолютно непрофильным вопросом, с призывами к незаконным действиям. На что ему порекомендовали обратиться в профильную комиссию и по всем жалобам и замечаниям обращаться с исковыми заявлениями в суд в рамках действующего законодательства Украины, а не призывать нас к незаконным действиям, - говорит Вячеслав.

Также, Апанасенко добавил, что на общественника открыто два уголовных дела.

- Напомнили ему о том, что он является фигурантом двух уголовных дел по факту сноса забора возле моего офисного помещения. То есть, соучастником по двум уголовным делам, которые к сожалению не расследуются... Я же сказал, есть претензии - в рамках действующего законодательства оспаривайте, получайте решение суда, - сказал депутат.

Ранее сообщалось, что что летом 2017 года Денис Жело и его партийный босс Сергей Каплин сносили в Николаеве забор вокруг помещения Вячеслава Апанасенко.