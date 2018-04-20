«Оценочные суждения», - директор «Зори» Картошкин считает странным, что сбежавший из страны Портнов заявляет о его госизмене

Константин Картошкин Директор госпредприятия «Зоря»-«Машпроект» и депутат Николаевского горсовета Константин Картошкин, которого экс-замглавы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов обвинил в государственной измене считает, что во всем должны разбираться компетентные органы.

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

- Я такое заявление, письмо не видел, в интернете читал (о обращении Портнова в СБУ, -ПН). По этому поводу есть позиция, она озвучена, в том числе предприятием, находится на сайте. Если у людей есть какие-то аргументы или факты, которые подтверждают преступление, есть специальные органы пусть обращаются, они разберутся. Потому что все остальное, это ответственность тех людей, которые пишут заявления, - сказал он.

Также, он считает странным тот факт, что такие заявления делает человек, который сбежал со страны в тот же день когда ее покинул экс-президент Виктор Янукович:

- Во время оккупации Крыма я был зарегистрирован там как иностранный гражданин, чтобы не получить не дай бог паспорт, свой выбор у меня был сделан сразу же. Сейчас, очень странно слушать человека, который сбежал, даже в тот же день, когда уехал Президент, обвинять в том, что кто-то что-то сделать и искать подводные камни. Поэтому еще раз, это все очень оценочные суждения, есть компетентные органы, они понимают, что такое государственная измена, в чем она выражается, и они дают оценку, все остальное это наши эмоции и при уголовных вещах они не уместны.

Что касается заявления на сайте, то никакой конкретики по поводу Константина Картошкина на официальной странице предприятия нет, есть лишь обобщенная информация, которую скорей всего и имел ввиду Картошкин.

«Администрация ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект» обращается к средствам массовой информации и общественности с убедительной просьбой с осторожностью относится к неофициальной информации, касающейся деятельности предприятия или его работников», - идет речь в публикации.

Также, там сказано, что «любые сведения, заявления частных лиц, документы к установлению достоверности изложенных в них фактов компетентными органами Украины ни при каких обстоятельствах не могут быть основанием для оценки деятельности компании или ее должностных лиц».

«Распространение такого рода материалов может иметь политические мотивы и, в некоторых случаях, рассчитанное на недостаточную осведомленность граждан в правовых, экономических и других вопросах, и часто имеет характер манипулирования общественным мнением. Всех лиц, которые считают, что имеют сведения о неправомерных действиях ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект» или его должностных лицах призываем обращаться в соответствующие инстанции для проведения проверки этих фактов и не распространять через СМИ и социальные сети непроверенную информацию, тем более сопровождаемую оценочными суждениями», - отмечается в публикации.

Напомним, что бывший замглавы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов обратился в СБУ с заявлением о государственной измене в момент оккупации Крыма Россией менеджера предприятия Петра Порошенко Константина Картошкина, который ныне в Николаеве возглавляет госпредприятие «Зоря»-«Машпроект» и является депутатом Николаевского горсовета от БПП.

Также, в октябре 2014 года в Николаеве Петр Порошенко заявил, что гордится Константином Картошкиным, как членом своей команды. Как известно, Картошкин возглавил список кандидатов в депутаты от партии Блок Петра Порошенко во время выборов в Николаевский городской совет.

Добавим, что за прошлый 2017 год гендиректор ГП «Зоря»-«Машпроект» Константин Картошкин получил в качестве заработной платы 5 миллионов 805 тысяч 23 гривен.