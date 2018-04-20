У Украины серьезные проблемы с внешним долгом, - Гройсман

У Украины серьезные проблемы с внешним долгом.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству, передает РБК-Украина.

- У нас не стало меньше вызовов. Мы имеем серьезные проблемы с точки зрения обслуживания внешних долгов. Не мы с вами их брали, но мы должны их возвращать. У нас есть сегодня сформированный государственный долг с 2007 по 2014-й: 60 млрд долларов. 46 млрд долларов за тот период, который я только что отметил, были заимствованы извне, но никто - ни Украина, ни украинцы этого не почувствовали, - заявил Гройсман.

Он отметил, что Украина прошла антикризисный этап.

- Надо отметить, что за 2014-2015 год наше государство пережило огромные испытания с точки зрения социально-экономических вопросов, которые являются чрезвычайно чувствительными для украинских граждан. Наша задача была обеспечить начало экономического роста. Сегодня, когда прошли эти два года, мы можем сказать, что эти два года не были простыми. Мы прошли антикризисный этап, - добавил он.

Напомним, в НБУ предупреждают, что из-за восстановления потребительского спроса, цены могут вырасти значительнее, чем предполагалось.