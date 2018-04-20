Николаевские БЮТовцы отрапортовали, что в этот раз депутат Чмырь оказался трезвым, а действия патрульных назвали провокацией

Сергей Чмырь В Николаевской областной парторганизации ВО «Батьківщина» заявили, что депутат Николаевского облсовета Сергей Чмырь находился за рулем 18 апреля в трезвом состоянии, а от прохождения теста на опьянение на месте он отказался из-за боязни возможной провокации со стороны патрульных.

Об этом говорится в заявлении партийной организации.

Как известно, вечером 18 апреля патрульные остановили «Toyota Land Cruiser» депутата Николаевского облсовета от «Батьківщини» Сергея Чмыря за нарушение обгона. Также патрульные заподозрили, что депутат находился в состоянии алкогольного опьянения. На депутата составили административный протокол по части 2 статьи 122 («Нарушение правил обгона») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Патрульные почему-то решили, что депутат находится в состоянии алкогольного опьянения. Понимая, что против него может быть организована очередная провокация, Сергей Михайлович отказался проходить тест на месте происшествия, а сам направился в медицинское учреждение и сдал анализы. В справке №2305 от 19.04.2017, которую выдали Сергей Михайлович в областном наркологическом диспансере, четко указано, что алкоголя в организме не обнаружено», – говорится в сообщении.

Также в партии называют подобную информацию «дискредитациями», а относительно своих сопартийцев занимают «четкую позицию» в случае нарушений ими закона.

Напомним, что 16 февраля 2017 года года в Николаеве Чмыря в состоянии алкогольного опьянения за рулем «Toyota Land Cruiser» остановили патрульные полицейские.

Позже пресс-служба Управления патрульной полиции Николаева опубликовала видеозапись инцидента. Выяснилось, что Чмырь пытался дать взятку в размере 1000 гривен патрульным полицейским, чтобы они его отпустили. По этим материалам в Национальном антикоррупционном бюро в отношении Сергея Чмыря открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»). В итоге 16 июня суд признал депутата Сергея Чмыря виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, но все же вернул ему водительское удостоверение.

Стоит сказать, что за последние несколько лет Чмырь стал фигурантом сразу нескольких скандалов.

Как известно, Сергей Чмырь обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Речь идет об эпизоде, когда 28 июня 2016 года депутат, устроив стрельбу и угрожая ружьем, отобрал бензопилу у людей, которых заподозрил в том, что они пилят деревья. В рамках расследования данного производства у него дома и изъяли четыре ружья. Кроме того, депутату объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 350 («Угроза или насилие относительно служебного лица или гражданина, исполняющего общественный долг») за нападение на главу Арбузинской РГА Александра Палия.

Ранее, 14 декабря 2015 года, Чмырь заявлял о попытке его похищения группой людей в милицейской форме. После чего была обнародована аудиозапись, свидетельствующая о том, что эти «похитители» ранее пытались выбить у депутата «долг» за выполненный «заказ».

К тому же, специалисты Госфининспекции области во время ревизии возглавляемого Чмырем госпредприятия «Агрономия» обнаружили нарушения, которые привели к потерям на сумму 4 миллиона гривен. Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявлял, что после всех актов проверок на ГП есть все основания, чтобы отстранить Чмыря от должности.

А несколько лет назад Чмырь обвинялся в том, что организовал коррупционный механизм, по которому подчиненные платили ему взятки. Чиновник был задержан во время получения от подчиненного очередной взятки в пять тысяч долларов США, в кабинете изъяли еще 150 тысяч гривен и 17 тысяч долларов. Чмырь был осужден к лишению свободы сроком на пять лет с конфискацией имущества, но позже Апелляционный суд Киева смягчил приговор и Сергея Чмыря освободили от отбывания наказания в колонии, назначив испытательный срок два года.