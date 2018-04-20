Не нужно на плечи Супрун перекладывать 20 лет безответственности и хаоса в медицине, - Гройсман

Главный результат работы Ульяны Супрун на должности и. о. министра здравоохранения в том, что она не дает воровать деньги из з государственного бюджета.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопроса к правительству, отвечая на вопрос нардепа Игоря Шурмы, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Гройсмана, в минувшие периоды все режимы до этого интересовало две вещи в сфере здравоохранения: контроль над закупками лекарств, чтобы присвоить себе миллиарды, и во-вторых, возможность украсть 40-50% на закупке технического оборудования.

- Пришла первым заместителем министр обычный человек по фамилии Супрун, которая начала ломать эти схемы, начала выстраивать новую систему прозрачных закупок лекарств, которая отказалась от любых коррупционных оборудок, - заявил глава правительства

Гройсман сообщил, что 17 млн 800 тысяч рецептов сегодня выписаны хронически больным, который раньше не могли себе позволить лечиться.

- Вот результат нашей работы, вот результат, что мы не дали украсть деньги. И не дадим, кто бы как за это ни боролся. И не нужно на плечи одной Супрун перекладывать 20 лет безответственности и хаоса в охране здоровья, - сказал он.

Гройсман также напомнил, что уже сегодня миллион украинцев избрали по контракту своего личного врача, который будет получать зарплату вдвое больше, чем он получал до этого. Премьер также отметил, что за поликлиники, больницы, а также состояние операционных ответственна местная власть. Он передал, что в местные бюджеты на медицинскую сферу было передано около 200 млрд грн.

- Что им сегодня мешает сделать нормальную палату, больницу или операционную? Ничего, - отметил премьер.

Гройсман добавил, что продолжается дискуссия внутри коалиции относительно кандидатуры министра здравоохранения. И как только будет определена общая позиция, то, по его словам, он как премьер-министр внесен эту кандидатуру.

Напомним, комитет по вопросам здравоохранения рекомендовал народным депутатам принять обращение к Кабмину об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Так, поводом для данного решения, по словам членов комитета, стала неудовлетворительная работа Супрун. Супрун не имеет должного образования и диплома, а также нарушает украинское законодательство, исполняя обязанности министра более полугода.