Российские политтехнологи на деньги «повара Путина» уже работают в Африке, - СМИ

В нескольких странах Африки, в которых в ближайшие год-два состоятся президентские или парламентские выборы, начали работать группы российских политтехнологов. А финансирует их «повар Путина» Евгений Пригожин, которого также связывают с «фабрикой троллей» и ЧВК «Вагнер».

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Российские специалисты, в основном из Санкт-Петербурга, работают на Мадагаскаре, в ЮАР и Кении. Утверждается, что «африканским проектом» руководит политтехнолог Ярослав Игнатовский.

По словам старшего научного сотрудника Центра африканских исследований РАН Николая Щербакова, у России нет возможности «всерьез заниматься африканскими делами».

- Африка не только не находится в актуальной повестке, но даже если России захотелось бы вернуться, то нам неоткуда взять ресурсы, — заявил он и отметил, что во многих странах Африки у России нет посольств, в большинстве нет торгпредставительств, а «современные технические решения для добычи полезных ископаемых» РФ сама себе не может обеспечить.

Щербаков допускает, что Пригожин рассчитывает заработать на экспорте политтехнологий и технологов. При этом он подчеркивает, что Россия не может «прийти в Африку как полноценный партнер», однако возможно, что технологи помогают прийти к власти на континенте неким пророссийским силам.

Напомним, ранее США ввели санкции против «повара» Путина и его «частной армии».