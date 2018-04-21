Венгрия выдала более 100 тысяч паспортов жителям Закарпатской области, - МИД Украины

Венгрия на сегодняшний день выдала более 100 тыс. паспортов жителям Закарпатской области.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

В частности, Боднар прокомментировал практику предоставления венгерского гражданства жителям Закарпатской области.

- Я думаю, что это больше предположение, чем точная информация…На Закарпатье есть (массовая практика по предоставлению гражданства Венгрии, - ПН). И по разным данным, в том числе венгерским, венгерских паспортов больше 100 тысяч выдано, - заявил Боднар.

В то же время он отметил, что до 40 тыс. украинцев венгерского происхождения после получения гражданства выехали в другие страны Европы.

- Поехали туда, где большие зарплаты. А сейчас зарплаты в той же Словакии, в определенных районах или в Австрии, или в Германии значительно выше, чем в Венгрии, - добавил Боднар.

Он также подчеркнул, что венгерская сторона «торговала» паспортами, выдавая их, в том числе, чтобы увеличить число сторонников националистов и электората действующей власти.

Напомним, ранее правительство Венгрии подтвердило, что будет блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО.