«США и Россия не контролируют всех участников процесса», - Генсек ООН заявил о начале «холодной войны» XXI века

Генеральный секретарь Организации Объединенных наций Антониу Гутерриш заявил о возвращении холодной войны, комментируя конфликт в Сирии.

Об этом сообщил в интервью телеканалу SVT.

Гуттериш отметил, что Совбез ООН в действующем виде не может решить международные проблемы.

В ответ на вопрос законными ли были авиаудары Запада по Сирии в ответ на сообщения о химической атаке в сирийской Думе Гуттериш сказал: «Холодная война вернулась».

- У нас есть правила для решения подобных ситуаций, и они понятны. Но теперь важно не оглядываться назад, — добавил Гутерриш.

В нынешнем противостоянии, которое он охарактеризовал как холодную войну, генеральный секретарь международной организации увидел несколько отличий от аналогичного периода XX века.

- Тогда был серьезный конфликт между США и Советским Союзом. Теперь Соединенные Штаты и русские не контролируют всех участников конфликта, как это было раньше, — пояснил Гутерриш.

Генсек ООН добавил, что «сейчас очень активны многие страны, в том числе Турция, Иран, Саудовская Аравия».

По его словам, во время холодной войны ХХ века между сторонами существовали «определенные функции для диалога и коммуникации, чтобы гарантировать: когда возникнет риск конфронтации, события не будут выходить за рамки контроля».

- Теперь этих механизмов больше нет, — заявил он.

Поэтому, как подчеркнул Гутерриш, ситуация в Сирии после удара западных союзников, по его мнению, «была очень опасной».

- Я рад, что все успокоилось, — заключил генеральный секретарь ООН.

Гуттериш также рассказал, что в данный момент Совет Безопасности ООН «очень разрознен» в отношении ситуации в Сирии. Поэтому решить ситуацию в Сирии, по словам генсекретаря, ему не под силу.

- В Сирии присутствуют несколько разных армий, сражаются всевозможные ополчения со всего мира, сталкиваются разные интересы, идет холодная война, есть конфликт между суннитами и шиитами, есть и другие разногласия между остальными частями региона, - рассказал Гутерриш.

По его мнению, «наивно полагать, что ООН может магически решить все эти проблемы».

- У нас есть структурная проблема в Совете Безопасности, - добавил генсекретарь ООН. - Совет представляет тот мир, каким он выглядел после Второй мировой войны, - пояснил Гутерриш, заметив, что «мир сегодня СБ уже не представляет».

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что новая Холодная война с Россией уже началась.