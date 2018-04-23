В Армении из-за массовых протестов премьер-министр страны подал в отставку

Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.

Об этом сообщают «Новости Армении».

- Никол Пашинян был прав. Я был неправ. Созданная ситуация имеет несколько решений, но я не пойду ни на одно из них. Это не мое. Я покидаю пост премьер-министра страны, - заявил он.

Как известно, 9 апреля прошла церемония инаугурации четвертого президента Армении Армена Саркисяна. Он стал первым главой государства, которого избрал парламент после перехода страны в 2015 году к парламентской форме правления. В тот же день были прекращены полномочия президента Армении Сержа Саргсяна, а правительство подало в отставку. При этом Саргсян был номинирован правящей коалицией в премьер-министры, что повлекло за собой волну масштабных протестов.

Напомним, 23 апреля в Армении к протестным движениям присоединились военные.